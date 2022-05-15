رسالة من مدرب وفاق سطيف للاعبي الأهلي

الأحد، 15 مايو 2022 - 11:30

كتب : FilGoal

داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف

أرسل داركو نوفيتش مدرب وفاق سطيف رسالة للاعبي الأهلي عقب نهاية المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف بستة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب الأهلي قد انتهت بفوزه بأربعة أهداف دون مقابل بينما انتهت مباراة الإياب بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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وظهر نوفيتش داخل غرف خلع ملابس الأهلي عقب المباراة وهو يوجه رسالة للاعبين في مقطع فيديو نشرته صفحة الأهلي الرسمية وجائت كالآتي

"حظ موفق وأتمنى أن تفوزوا باللقب الثالث على التوالي وفخورون باللعب ضدكم".

ويلتقي الأهلي مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب محمد الخامس في المغرب.

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