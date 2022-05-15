مانشستر سيتي يتمسك بقمة الدوري ويحول تأخره بهدفين لتعادل أمام وست هام

تمسك مانشستر سيتي بقمة الدوري الإنجليزي بعد تحويل تأخره بهدفين إلى تعادل أمام وست هام في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة قبل جولة من نهاية الدوري، بينما ليفربول ثانيا بـ 86 نقطة قبل أن يخوض مباراة الجولة الحالية أمام ساوثامبتون مساء الثلاثاء.

وأنهى وست هام الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون مقابل عن طريق جيرود بوين، بينما تعادل مانشستر سيتي في الشوط الثاني بهدفين عن طريق جاك جريليش وكوفال بالخطأ في مرماه.

وأهدر رياض محرز فرصة العودة المكتملة بإهدار ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق.

ونجح مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا لأول مرة في العودة من تأخر بفارق هدفين في الشوط الأول إلى تعادل، إذ تأخر سيتي أربع مرات من قبل وخسر في جميعهم.

ويكفي مانشستر سيتي الفوز في المباراة الأخيرة إذ يحتاج الفوز أمام أستون فيلا بأي نتيجة لحصد اللقب.

الشوط الأول

بدأت المباراة بسيطرة من مانشستر سيتي على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى فابيانيسكي.

وتعرض الحكم المساعد للإصابة في الدقيقة العاشرة بعد الاصطدام بإيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي قبل أن يعود للمشاركة من جديد.

وشهدت أول 20 دقيقة في المباراة حصار من لاعبي مانشستر سيتي لفريق وست هام في المنطقة الدفاعية.

وباغت رودريجو دفاعات وست هام بتسديدة قوية في الدقيقة 22 من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

واستقبل فيرناندينو الركلة الركنية بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة.

ورغم سيطرة مانشستر سيتي نجح وست هام في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 عن طريق جارود بوين بعد تمريرة رائعة من بابلو فورنالس، راوغ بوين إيديرسون وسجلها داخل شباك مانشستر سيتي.

وكاد لابورت أن يعادل النتيجة في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة.

واستمر ضغط لاعبي مانشستر سيتي بحثا عن هدف التعادل، وسدد جابرييل خيسوس تسديدة قوية في الدقيقة 36 من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وقبل ثواني من نهاية الشوط الأول استقبل بوين تمريرة رائعة من مايكل أنطونيو وسددها بوين سكنت الكرة أسفل يسار المرمى.

لينتهي بذلك الشوط الأول بتقدم وست هام بهدفين دون مقابل.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بهجوم متواصل من لاعبي مانشستر سيتي مع تراجع لاعبي وست هام إلى الدفاع.

ونجح مانشستر سيتي في ترجمة الهجوم المتواصل بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 49 بعد تسديدة صاروخية من جاك جريليش سكنت يمين المرمى.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه المتواصل بحثا عن هدف التعادل مع استمرار تراجع لاعبي وست هام.

وسدد خيسوس تسديدة قوية في الدقيقة 53 أنقذها فابيانيسكي وحولها إلى ركنية.

وتألق فابيانيسكي مجددا في الدقيقة 56 بعد تسديدة قوية من بيرناردو سيلفا.

وباغت وست هام دفاعات مانشستر سيتي في الدقيقة 62 ومر بوين بشكل رائع على يمين منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن في الشباك الخارجية.

واخطأ فيرناندينو مدافع مانشستر سيتي خطأ قاتلا في الدقيقة 66 بتمريرة إلى إيدرسون وصلت إلى أنطونيو المنفرد بالمرمى ولكن سدد الكرة من أعلى إيدرسون ومرت فوق العارضة.

وحصل مانشستر سيتي على خطأ من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69، وحول كوفال عرضية رياض محرز بالخطأ داخل مرماه.

وكاد بوين أن يسجل هدفه الثالث بتسديدة قوية ولكن حولها لابورت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 75.

وسقط خيسوس مهاجم مانشستر سيتي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 83 وسط اعتراض من اللاعبين مطالبين بركلة جزاء.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 85 بسبب عرقلة خيسوس.

وأهدر رياض محرز ركلة الجزاء بعد تألق فابيانيسكي الذي تصدى للكرة في الدقيقة 86.

وعقب إهدار ركلة الجزاء واصل مانشستر سيتي من ضغطه مع تماسك دفاعي من فريق وست هام.

ويكفي مانشستر سيتي الفوز في المباراة الأخيرة إذ يحتاج الفوز أمام أستون فيلا بأي نتيجة لحصد اللقب.