ياسر إبراهيم: الأهلي يستطيع الفوز ببطولة إفريقيا في أي ملعب

الأحد، 15 مايو 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء - ياسر إبراهيم

يثق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في قدرة فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في أي ملعب.

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بعدما تخطى وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بعد التعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال ياسر عقب المباراة لقناة الأهلي: "أبارك للاعبين والجمهور والإدارة والجهاز الفني".

أخبار متعلقة
ربيعة: جئنا للجزائر بشخصية الأهلي الكبيرة.. وأغلقنا صفحة إفريقيا مؤقتا لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي مع الوداد.. القنوات الناقلة

وأضاف "لعبنا مباراتي الذهاب والإياب على أكمل وجه وكنا نريد تحقيق الفوز في العودة".

وأكمل "سنغلق صفحة إفريقيا مؤقتا وسنركز في الدوري لأننا يجب أن نضمن التأهل لبطولة إفريقيا المقبلة ونفوز بكل المباريات".

وواصل "الخبرات داخل الفريق لها عامل كبير ودعم محمود الخطيب قبل أي مباراة يزيد من ثقة اللاعبين".

وأتم تصريحاته "سنركز جيدا قبل النهائي ونستطيع أن نحقق الفوز باللقب في أي ملعب، وهدفنا الفوز بكأس إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري في الدار البيضاء.

اقرأ أيضا

كلوب يعلق على إصابة صلاح

صلاح يفوز بلقبه التاسع أوروبيا

اجتماع طارئ في الأهلي بعد الصعود للنهائي

10 أرقام من تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال

ياسر إبراهيم الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
قمصان: النهائي في المغرب؟ جاهزون لتقديم الأفضل في أي ملعب وأمام أي منافس محمد هاني: نتيجة الذهاب ساعدتنا على اللعب بشكل أفضل.. وهدفنا الآن هو التتويج باللقب في الجول يكشف تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي.. قرار و3 حلول مقترحة في أزمة نهائي إفريقيا ربيعة: جئنا للجزائر بشخصية الأهلي الكبيرة.. وأغلقنا صفحة إفريقيا مؤقتا لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا - الأهلي مع الوداد.. القنوات الناقلة طلب من أبو تريكة لإدارة الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا مدرب سطيف: أعتقد أن هدف تعادل الأهلي غير صحيح
أخر الأخبار
أجايي يكشف حقيقة مفاوضاته مع الزمالك.. وسر احتفاله على طريقة مؤمن زكريا 22 دقيقة | مصر
باريس يدمر مونبيلييه برباعية في الدوري الفرنسي 43 دقيقة | الدوري الفرنسي
قمصان: النهائي في المغرب؟ جاهزون لتقديم الأفضل في أي ملعب وأمام أي منافس 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
محمد هاني: نتيجة الذهاب ساعدتنا على اللعب بشكل أفضل.. وهدفنا الآن هو التتويج باللقب 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ياسر إبراهيم: الأهلي يستطيع الفوز ببطولة إفريقيا في أي ملعب 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي.. قرار و3 حلول مقترحة في أزمة نهائي إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
ربيعة: جئنا للجزائر بشخصية الأهلي الكبيرة.. وأغلقنا صفحة إفريقيا مؤقتا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لاعب سطيف: أبارك لـ الأهلي.. والعودة أمام الأحمر كانت صعبة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 3 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت نهائي كرة السلة – الأهلي (75) - (85) الاتحاد.. انتصار زعيم الثغر واللجوء لمباراة خامسة