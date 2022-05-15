ياسر إبراهيم: الأهلي يستطيع الفوز ببطولة إفريقيا في أي ملعب

يثق ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في قدرة فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في أي ملعب.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بعدما تخطى وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي بعد التعادل 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال ياسر عقب المباراة لقناة الأهلي: "أبارك للاعبين والجمهور والإدارة والجهاز الفني".

وأضاف "لعبنا مباراتي الذهاب والإياب على أكمل وجه وكنا نريد تحقيق الفوز في العودة".

وأكمل "سنغلق صفحة إفريقيا مؤقتا وسنركز في الدوري لأننا يجب أن نضمن التأهل لبطولة إفريقيا المقبلة ونفوز بكل المباريات".

وواصل "الخبرات داخل الفريق لها عامل كبير ودعم محمود الخطيب قبل أي مباراة يزيد من ثقة اللاعبين".

وأتم تصريحاته "سنركز جيدا قبل النهائي ونستطيع أن نحقق الفوز باللقب في أي ملعب، وهدفنا الفوز بكأس إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي".

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري في الدار البيضاء.

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