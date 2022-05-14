النهائي الثالث على التوالي.. الأهلي يعبر سطيف ويضرب موعدا مع الوداد من أجل لقب إفريقيا

السبت، 14 مايو 2022 - 22:57

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - وفاق سطيف

تأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الثالث على التوالي بعدما تخطى وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي.

وتعادل الأهلي مع وفاق سطيف بهدفين لكل فريقفي إياب نصف النهائي، بعدما حقق الفوز في الذهاب في القاهرة برباعية دون رد.

لينجح الأهلي في الوصول لنهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعدما فاز المارد الأحمر باللقب في الموسمين الماضيين.

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وبذلك يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي البطولة الذي سيقام يوم 30 من شهر مايو الجاري، في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ثنائية الأهلي سجلها أحمد عبد القادر ومحمد شريف، بينما سجل لوفاق سطيف كل من أحمد القندوسي ورياض بن عيادة.

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وصف المباراة

لم ينتظر الأهلي سوى دقيقة و40 ثانية ليسجل هدف التقدم الذي جاء بقدم أحمد عبد القادر بعد تمريرة من بيرسي تاو مرت بين دفاع سطيف ووضعت عبد القادر أمام المرمى ليسدد في الشباك بالقدم اليسرى.

عقب الهدف سيطر الأهلي على اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق الجزائري.

وفي منتصف الشوط الأول بدأ سطيف محاولاته للهجوم ولكن لم يمثل خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي قائد الأهلي.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح وفاق سطيف في تسجيل هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 45 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من أحمد القندوسي اصطدمت في العارضة وذهبت إلى شباك الأهلي.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

الشوط الثاني

وجاء الشوط الثاني في بدايته متوسط المستوى في ظل محاولات وفاق سطيف لتسجيل الهدف الثاني ولكن دون خطورة على الشناوي.

ونجح وفاق سطيف في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من رياض بن عيادة لم يستطع الشناوي التصدي لها بالشكل الصحيح.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من حسين الشحات وأحمد عبد القادر.

وقبل النهاية شارك محمد شريف بدلا من طاهر محمد، وأحمد نبيل "كوكا" بدلا من أليو ديانج. وأخيرا دخل أيمن أشرف بدلا من ياسر إبراهيم الذي اشتكى من الإصابة في القدم.

هدف قاتل +90

وفي الوقت القاتل والدقيقة 93 سجل محمد شريف هدف تعادل الأهلي بعد تمريرة من بيرسي تاو، ليحقق الأهلي التعادل مع وفاق سطيف ويطلق الحكم صافرة النهاية ويعلن تأهل الأحمر للنهائي.

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