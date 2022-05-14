مفارقة وتفوق تام في أبرز 10 أرقام من تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله مع وفاق سطيف الجزائري إيجابيا بهدفين لكل فريق في إياب نصف النهائي بعد الفوز عليه ذهابا برباعية دون رد.

وضرب الأهلي موعدا ناريا مع الوداد المغربي لملاقاته في الـ30 من شهر مايو الجاري في مركب محمد الخامس.

وبفضل ذلك التعادل والتأهل للنهائي تحققت العديد من الأرقام المميزة نستعرضها:

** تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 15 في تاريخه كرقم قياسي.

وظفر الأهلي باللقب الأغلى في القارة السمراء 10 مرات من قبل فيما حل ثانيا أربع مرات.

** لا يعرف الأهلي الخسارة تحت قيادة موسيماني في مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي 12 مباراة في مرحلة خروج المغلوب في إفريقيا مع موسيماني لم يخسر فيها أبدا.

** وبشكل عام قبل قدوم موسيماني، هذا هو الموسم الثالث على التوالي للأهلي الذي لا يخسر فيه أي مباراة في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي 15 مباراة في المرحلة الإقصائية دون أن يتلقى أي هزيمة منذ تلك الخسارة الشهيرة بخماسية دون رد أمام ماميلودي صنداونز، وللمصادفة فمدرب الخصم وقتها كان هو موسيماني نفسه.

** للمرة الثانية في تاريخه يصل الأهلي للنهائي الثالث على التوالي بعدما توج باللقب الموسمين الماضيين.

فيما يظل الرقم القياسي هو تأهله للنهائي أربع سنوات متتالية بداية من 2005 مرورا بـ2006 و2007 ثم 2008.

** بيتسو موسيماني هو أول مدرب في إفريقيا يتأهل لنهائي إفريقيا ثلاث مرات بشكل عام دون أن يتلقى الهزيمة في نصف النهائي.

























** هذه هي المباراة رقم 200 لمحمد الشناوي مع الأهلي بواقع 117 مباراة في الدوري المصري، 11 كأس مصر، 4 سوبر مصري.

بالإضافة لـ57 مباراة إفريقية، و3 في كأس العالم للأندية، و7 في البطولة العربية.

** ظهور الأهلي في النهائي سيكون هو رقم 26 للفرق المصرية في تلك المباراة.

وتوجت الأندية المصرية باللقب 16 مرة فيما ظفروا بالمركز الثاني تسع مرات.

** واجه الأهلي الأندية الجزائرية 21 مرة فاز 10 مرات، وتعادل ست مرات، وخسر خمس مباريات.

** رفع الأهلي حصيلته التهديفية أمام الأندية الجزائرية إلى 29 هدفا مقابل 18 لأندية المنافس.

** يأمل الأهلي في كتابة التاريخ بالتتويج بدوري الأبطال لثالث عام على التوالي في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخه وتاريخ إفريقيا ككل.

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