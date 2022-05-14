بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.. صلاح يصل لـ لقبه التاسع في أوروبا

توج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية عقب نهاية وقت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

محمد صلاح شارك مع ليفربول في المباراة بشكل أساسي قبل أن يخرج في الدقيقة الـ 30 مستبدلا بعد تعرضه للإصابة على مستوى العضلات ليحل دييجو جوتا بديلا له.

صلاح وصل للقبه التاسع مع جميع الفرق التي لعب بقميصها خلال مسيرته في أوروبا بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي كأكثر اللاعبين المصريين تتويجا بالألقاب في أوروبا.

صلاح سبق وأن توج الدوري السويسري في مرتين مع بازل، وكأس الرابطة الإنجليزية بقميص تشيلسي في 2015.

كما وصل صلاح للقبه السادس مع ليفربول بعد أن سبق له التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي في مناسبات سابقة.

وتوج صلاح برفقة ليفربول بجميع الألقاب الممكنة فيما عدا كأس الدرع الخيرية اللقب الوحيد الذي يتبقى له والذي سيشارك فيه في الموسم المقبل أمام مانشستر سيتي.

وسيكون صلاح أمام فرصة التتويج بلقبه العاشر في أوروبا بنهاية الشهر الحالي حين يلتقي ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأتي محمد النني في المركز الثاني بعد صلاح كأكثر اللاعبين المصريين تتويجا بالألقاب في أوروبا برصيد 7 ألقاب توج بهم بقميص بازل وأرسنال.

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