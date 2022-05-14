كلوب يتحدث عن إصابتي صلاح وفان دايك أمام تشيلسي

السبت، 14 مايو 2022 - 21:12

كتب : FilGoal

يورجن كلوب يحتفل بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن إصابتي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك لاعبي فريقه خلال مواجهة تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج صلاح وفان دايك مصابين من مواجهة تشيلسي عقب شكواهما من الإصابة.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "أعتقد أنها أسوأ قليلا من إصابة فان دايك، هو بخير وشعر ببعض الانزعاج، وأتمنى أن يكون على ما يرام، ولكن لدينا قائمة من اللاعبين".

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وعن فان دايك قال: "فيرجيل بخير، أعتقد أنه شعر ببعض الإرهاق العضلي".

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في ملعب ويمبلي اليوم السبت بنتيجة 6-5 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاء ذلك بعدما تغلب على تشيلسي أيضا قبل عدة أشهر في الملعب ذاته ليفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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