الأهلي يعقد اجتماعا طارئا بسبب مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت، 14 مايو 2022 - 23:15

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي اليوم السبت رسميا عقد غدا الأحد اجتماعا طارئا برئاسة محمود الخطيب لمناقشة أزمة مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ليس عادلا باختيار مركب محمد الخامس في المغرب للعام الثاني على التوالي لاستضافة المباراة.

ويستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الذي يشهد حضور أعضاء شركة الكرة بالنادي الخطوات التي تمت في الأيام الماضية للحفاظ على حقوق الفريق.

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وجاء الخبر المنشور عبر موقع الأهلي الرسمي كالتالي:

يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا طارئًا عصر غدٍ، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. وذلك لمناقشة ومتابعة كافة الأمور المتعلقة بأزمة المباراة النهائية لدوري الأبطال، بعد القرار غير العادل الذي صدر متأخرًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة النهائية فرصة اللعب على ملعبه ووسط جماهيره على حساب الطرف الآخر.. ويستعرض المجلس في اجتماعه كافة الخطوات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية. ويقوم باتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الأدبية والفنية.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تعادله مع وفاق سطيف الجزائري إيجابيا بهدفين لكل فريق في إياب نصف النهائي بعد الفوز عليه ذهابا برباعية دون رد.

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