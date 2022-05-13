اتحاد الكرة: لجنة قانونية بيننا وبين الأهلي لدراسة رد كاف.. وما حدث أثناء تواجد مجاهد ربما ليس مقصودا

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن وجود لجنة قانونية في الأهلي تدرس حاليا رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على رفض طلب الجبلاية والمارد الأحمر بنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا من المغرب قبل اتخاذ الخطوات المقبلة.

وتحدث وليد العطار لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "خطاب كاف لم يصلنا بعد أو ربما وصل متأخرا والمكاتب مغلقة حاليا لكن تم الإعلان عنه عبر موقع الاتحاد الإفريقي الرسمي".

وواصل "أعتقد أن بيان الاتحاد جاء نتيجة للضغط الشديد من المواقف المعنية بسبب موقف الأهلي".

وأكمل "ومنذ بداية شهر أبريل نخاطب كاف والاتحاد الدولي بتعديل الوضع وأن يكون أكثر شفافية وبإرساء مبدأ الشفافية".

وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة حديثه "أنا على تواصل تام مع سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، وكذلك جمال علام مع محمود الخطيب وكل المخاطبات بيننا وبين كاف الأهلي على علم بها ونحن مساندين بكل قوة لموقف الأهلي، وأرسلنا خطابا لفيفا أكدنا فيه تصعيد الموضوع مع الأهلي لتطبيق العدالة".

وأوضح "طبقا لقرار كاف أنه لا يوجد تغيير في مكان النهائي، وهناك دراسة من المسؤولين القانونيين في الأهلي معنا وندرس كيفية التصعيد وبعد ذلك سنعلن عن كل شيء".

وتابع "الأندية ليس لها تواصل مباشر مع الاتحاد القاري أو فيفا ويكون عن طريق الاتحاد المحلي".

وأكمل "الاتحاد الإفريقي قال إنه ربما الموسم المقبل يغير نظام نهائي دوري الأبطال، لذا كان من المفترض الإعلان عن ملعب النهائي مبكرا وليس بعد ذهاب نصف النهائي ونكون عرفنا بشكل كبير طرفي النهائي فهذا ضد النزاهة".

وبسؤاله عن الحلقة المفقودة بشأن وصول خطاب من كاف لاتحاد الكرة أثناء رئاسة أحمد مجاهد له وعدم الرد عليه حول طريقة استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا أجاب "لأنه نظام جديد لنهائي الأبطال فمن الوارد أن يحدث نوع من أنواع الارتباك ومن المفترض أنني داخل البطولة وأعرف نظامها وهو جاء إلينا منذ 6 أو 9 ديسمبر وأعتقد أن ما حدث لم يكن مقصودا".

وأتم "الأهلي ليس عليه أي لوم لأنه يجب أن يخاطب الاتحاد القاري عن طريق الاتحاد المحلي".

أعلن اتحاد الكرة المصري التقدم بشكل رسمي بطلب استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022. (طالع التفاصيل)

وطلب الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء، مخاطبة الاتحاد الإفريقي من أجل تنظيم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ذلك قبل أن يعلن كاف رفضه رسميا طلب مصر. (طالع التفاصيل)

وحدثت تلك الأزمة في ظل اعتراض الأهلي على خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا حال تأهله له في مركب محمد الخامس حيث قد يواجه الوداد المغربي في ملعبه بسبب ذلك القرار.

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

ويقام النهائي في الـ30 من شهر مايو الجاري.

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