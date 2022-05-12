احذر يا صلاح سون اقترب.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

الخميس، 12 مايو 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - سون هيونج مين

يواصل سون هيونج مين لاعب توتنام تضييق الخناق على محمد صلاح في صراع هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وسجل سون هدفا في دربي لندن أمام أرسنال الذي أقيم اليوم الخميس في ملعب توتنام في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

وخلال الخمس مباريات الأخيرة من الدوري الإنجليزي سجل صلاح هدفين فقط كانا في الدربي ضد مانشستر يونايتد.

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وسيلعب صلاح ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي.

فيما يلتقي سون بفريقي بيرنلي ونورويتش سيتي.

فمن يحسم لقب الهداف؟

ونستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022 بعد نهاية 36 جولة لكل الفرق.

محمد صلاح - ليفربول - 22 هدفا

سون هيونج مين - توتنام - 21 هدفا

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 18 هدفا

هاري كين - توتنام - 15 هدفا

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 15 هدفا

ساديو ماني - ليفربول -15 هدفا

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 13 هدفا

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 13 هدفا

إيفان توني - برينتفورد - 12 هدفا

جيمي فاردي - ليستر سيتي – 12 هدفا

ميسون ماونت - تشيلسي - 11 هدفا

رياض محرز - مانشستر سيتي - 11 هدفا

بوكايو ساكا - أرسنال - 11 هدفا

جارود بوين - وست هام - 10 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 10 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 10 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 10 أهداف

تيمو بوكي - نورويتش سيتي - 10 أهداف

سميث رو - أرسنال - 10 أهداف

أولي واتنكز - إيفرتون - 10 أهداف

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