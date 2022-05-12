قبل مواجهة وفاق سطيف.. زيارة بعثة الأهلي للاتحاد الجزائري

الخميس، 12 مايو 2022 - 15:24

كتب : حسام نور الدين

العامري فاروق بزور رئيس الاتحاد الجزائري

زار العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق عمارة شرف الدين رئيس الاتحاد الجزائري اليوم الخميس في مقر اتحاد الكرة بالجزائر.

وقام العامري فاروق بإهداء رئيس اتحاد الكرة الجزائري درع وعلم الأهلي، وقميص النادي على هامش الزيارة، فيما أهدى عمارة شرف الدين لعامري فاروق درع الاتحاد وقميص المنتخب الجزائري.

ونقل رئيس بعثة الأهلي بالجزائر رسالة تقدير واحترام من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لرئيس الاتحاد وكافة أعضائه، وللشعب الجزائري الذي تربطه علاقات وطيدة مع الشعب المصري.

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ورافق العامري فاروق خلال الزيارة الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة.

وأكد العامري فاروق على تقدير الأهلي لشعب الجزائر والعلاقات الوطيدة التي تجمعه بالشعب المصري، وأن بعثة الأهلي دائما ما تكون سعيدة بوجودها وسط الأشقاء بالجزائر.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف في التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب 5 يوليو في إياب نصف نهائي المسابقة.

وفاز الأهلي على وفاق سطيف برباعية دون رد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي we السلام بالقاهرة الأسبوع الماضي.

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