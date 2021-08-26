ملف حفل اليويفا - طالع جوائز الأفضل.. ومجموعات دوري الأبطال

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 17:43

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

جورجينو أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021. (طالع التفاصيل)

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-توماس توخيل أفضل مدرب في أوروبا لعام 2021. (طالع التفاصيل)

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-إيرلينج هالاند أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2021. (طالع التفاصيل)

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-نجولو كانتي أفضل لاعب وسط في أوروبا لعام 2021. (طالع التفاصيل)

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-روبن دياز أفضل مدافع في أوروبا لعام 2021. (طالع التفاصيل)

روبن دياز: أسف لعدم حضوري نظرا لقيود كوروبا. سعيد جدا لتلقي جائزة أفضل مدافع، وأشكر جميع من ساهموا في تتويجي، وأتطلع للموسم المقبل".

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المجموعة الأولى

-مانشستر سيتي.

-باريس سان جيرمان.

-لايبزج.

-كلوب بروج.

المجموعة الثانية

-أتليتكو مدريد.

-ليفربول.

-بورتو.

-ميلان.

المجموعة الثالثة

-سبورتنج لشبونة.

-بوروسيا دورتموند.

-أياكس أمستردام.

-بشيكتاش.

المجموعة الرابعة

-إنتر ميلان.

-ريال مدريد.

-شاختار دونيتسك.

-شيريف تيراسبول.

المجموعة الخامسة

-بايرن ميونيخ.

-برشلونة.

-بنفيكا.

-دينامو كييف.

المجموعة السادسة

-فياريال.

-مانشستر يونايتد.

-أتالانتا.

-يونج بويز.

المجموعة السابعة

-ليل.

-إشبيلية.

-ساليزبورج.

-فولفسبورج.

المجموعة الثامنة

-تشيلسي.

-يوفنتوس.

-زينت سان بطرسبرج.

-مالمو.

بداية سحب القرعة

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-إدوارد ميندي أفضل حارس مرمى في أوروبا لموسم 2020/2021. (طالع التفاصيل)

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كاير: أريد شكر الاتحاد الأوروبي على هذه الجائزة باسمي واسم كل الفريق، وأنا كقائد علي أن أتسلم هذه الجائزة مع أعضاء فريقي.

كاير: حين علمنا بأن إريكسن تجاوز الأزمة، كان الأهم أن نتكاتف سويا ونتماسك، وأصبحنا أقوى بعد هذا الحادث.

سيمون كاير: كفريق، قمنا بجهد استثنائي للحفاظ على زميلنا. حاولنا الالتفاف حوله لإخفاءه عن الأعين وتدخل الجهاز الطبي لإنقاذه.

-تكريم خاص للطاقم الطبي لمنتخب الدنمارك وسيمون كاير قائد المنتخب بسبب إنقاذ حياة كريستيان إريكسن لاعب المنتخب في اليورو. وحصولهم على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لعام 2021. (طالع التفاصيل)

بداية الحفل

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