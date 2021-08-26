روبن دياز أفضل مدافع في أوروبا

فاز روبن دياز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لأفضل مدافع عن موسم 2020-2021.

وتوج دياز بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، حيث كان له دورا بارزا في تتويج الفريق باللقب إضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره على يد تشيلسي بهدف نظيف.

أما على الصعيد الدولي فقد غادر منتخب البرتغال يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي، وذلك بخسارة مباراة دور الـ16 على يد منتخب بلجيكا.

وفاز دياز بهذه الجائزة على حساب سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث رفع الكأس بعد الفوز على مانشستر سيتي.

أما على الصعيد الدولي، بلغ أزبيليكويتا نصف نهائي يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي مع منتخب إسبانيا، حيث غادر على يد البطل منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

أيضا تغلب دياز على أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، الذي عاش معه الموسم ذاته ولكنه كان أقل حظا على الصعيد الدولي، بمغادرة دور الـ16 لليورو على يد منتخب إنجلترا وصيف المسابقة.

وكان تشيلسي قد مر بموسم متقلب، حيث عانى بداية سيئة تحت قيادة فرانك لامبارد، ليتم إقالته وتعيين الألماني توماس توخيل الذي قاد الفريق إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتوج معه بالبطولة الأوروبية الأغلى.

يذكر أن دياز انضم إلى مانشستر سيتي في صيف العام الماضي قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 68 مليون يورو.