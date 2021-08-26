ميندي أفضل حارس في أوروبا لعام 2021

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 18:39

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - تشيلسي - مانشستر يونايتد

توج إدوارد ميندي حارس تشيلسي بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2021.

إدوارد ميندي

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وحصد ميندي الجائزة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا عن الموسم المنقضي رفقة فريقه.

ميندي انضم لـ تشيلسي قبل بداية الموسم الماضي، قادما من صفوف موناكو الفرنسي.

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وساهم الحارس السنغالي في تتويج تشيلسي ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

ميندي حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 12 مباراة خاضهم مع تشيلسي في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، في رقم قياسي سٌجل باسمه.

صاحب الـ29 عاما شارك مع تشيلسي في 45 مباراة خلال الموسم الماضي إجمالا. حافظ على نظافة شباكه في 30 لقاء منهم.

وقال ميندي في كلمته المسجلة بعد حصد الجائزة: "أسف لعدم حضوري وحزين لذلك بسبب إجراءات فيروس كورونا الاحترازية".

وأضاف "سعيد بالجائزة وأهديها للنادي ومدرب الحراس واللاعبين. بدونهم ما كنت لأحصدها".

ميندي أتم "أهديها أيضا للمشجعين على دعهم، وأرجو أن أعيش لحظات سعيدة أخرى مع الجماهير هذا الموسم أيضا".

إدوارد ميندي تشيلسي
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