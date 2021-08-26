ميندي أفضل حارس في أوروبا لعام 2021

توج إدوارد ميندي حارس تشيلسي بجائزة أفضل حارس في أوروبا لعام 2021.

إدوارد ميندي النادي : تشيلسي تشيلسي

وحصد ميندي الجائزة بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا عن الموسم المنقضي رفقة فريقه.

ميندي انضم لـ تشيلسي قبل بداية الموسم الماضي، قادما من صفوف موناكو الفرنسي.

وساهم الحارس السنغالي في تتويج تشيلسي ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

ميندي حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات من أصل 12 مباراة خاضهم مع تشيلسي في دوري الأبطال خلال الموسم الماضي، في رقم قياسي سٌجل باسمه.

صاحب الـ29 عاما شارك مع تشيلسي في 45 مباراة خلال الموسم الماضي إجمالا. حافظ على نظافة شباكه في 30 لقاء منهم.

🥇 Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

وقال ميندي في كلمته المسجلة بعد حصد الجائزة: "أسف لعدم حضوري وحزين لذلك بسبب إجراءات فيروس كورونا الاحترازية".

وأضاف "سعيد بالجائزة وأهديها للنادي ومدرب الحراس واللاعبين. بدونهم ما كنت لأحصدها".

ميندي أتم "أهديها أيضا للمشجعين على دعهم، وأرجو أن أعيش لحظات سعيدة أخرى مع الجماهير هذا الموسم أيضا".