هالاند أفضل مهاجم في أوروبا

توج النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لافضل مهاجم في موسم 2020-2021.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

على المستوى الجماعي فاز هالاند بكأس ألمانيا مع دورتموند، أما على الصعيد الفردي فقد احتل صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا بـ10 أهداف في 8 مباريات، رغم خروج فريقه من ربع النهائي على يد مانشستر سيتي.

أيضا احتل النرويجي المركز الثالث في قائمة هدافي البوندسليجا بـ27 هدفا بينهم ركلتي جزاء.

وفاز هالاند بهذه الجائزة على حساب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني، والذي توج بلقب الدوري المحلي وغادر دوري الأبطال من الدور ذاته على يد باريس سان جيرمان.

النقطة الأبرز في موسم ليفاندوفسكي الفائزة بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2020، كانت فوزه بجائزة هداف الدوري الألماني برقم قياسي جديد هو 41 هدفا، متجاوزا الرقم القياسي المسجل باسم جيرد مولر.

المرشح الثالث كان الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي تعرض لموسم سيئ على المستوى الجماعي، حيث خسر لقب الدوري الفرنسي لصالح ليل وغادر نصف نهائي دوري الأبطال على يد مانشستر سيتي.

واحتل مبابي المركز الثاني في ترتيب الهدافين بدوري أبطال أوروبا برصيد 8 أهداف، كما فاز بجائزة هداف الدوري الفرنسي بـ27 هدفا.

يذكر أن روبن دياز نجم مانشستر سيتي فاز بجائزة أفضل مدافع، فيما فاز نجولو كانتي نجم تشيلسي بجائزة أفضل لاعب وسط.