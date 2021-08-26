احتاج 4 أشهر فقط.. توماس توخيل أفضل مدرب في أوروبا لعام 2021

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 19:34

كتب : FilGoal

توخيل - تشيلسي

توج توماس توخيل مدرب تشيلسي بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2021.

وحصل توخيل على بطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي رفقة تشيلسي.

توخيل تولى تدريب تشيلسي منتصف الموسم الماضي خلفا لـ فرانك لامبارد، لكنه لم يحتج إلا لـ 4 أشهر فقط كي يحسم الجائزة.

المدرب الألماني قاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي في النهائي، فيما حصل على المركز الثاني بكأس الاتحاد الإنجليزي، واحتل المركز الثالث بالدوري.

صاحب الـ47 توج بالجائزة لأول مرة في مسيرته التدريبية.

وكان توخيل في منافسة على الجائزة مع روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا الذي حصد لقب يورو 2020، وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي، ووصيف دوري أبطال أوروبا.

ليلة الأبطال تشيلسي دوري أبطال أوروبا توماس توخيل
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