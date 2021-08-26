جورجينيو أفضل لاعب في أوروبا لعام 2021

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 19:27

كتب : أحمد أباظة

جورجينو إيطاليا

جورجينو تشيلسي إيطاليا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قرعة الأبطال - قمم مكررة.. ميلان وليفربول وريال وإنتر.. باريس لا يهزم سيتي 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يفوض عبد الحفيظ لحضور اجتماع اتحاد الكرة 30 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – سيمبا: 3 أندية طلبت ضم ميكيسون من مصر.. والصفقة كلفت الأهلي قرابة مليون دولار 42 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) المصري.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مصدر من سموحة يكشف لـ في الجول مقابل انتقال حسام حسن إلى الأهلي.. وموقف عبد القادر ساعة | ميركاتو
مباشر كرة سلة – مصر (45)-(46) تونس.. عودة تونسية ساعة | رياضات أخرى
الزمالك يكشف موعد تسلم درع الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: مباراتان فقط في الجولة الأخيرة بالفيديو ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 3 هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 4 كلوب يعلنها لأول مرة: نفاوض صلاح لتجديد تعاقده مع ليفربول.. ولم أقل له إنه أسطورة لسبب
قد ينال إعجابك