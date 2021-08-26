لإنقاذ حياة إريكسن - طاقم الدنمارك الطبي وسيمون كاير يحصدون جائزة رئيس اليويفا

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 18:25

كتب : عمر خالد

لحظات صعبة في مباراة الدنمارك وفنلندا بعد إصابة إريكسن المروعة

كرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفريق الطبي لمنتخب الدنمارك وسيموني كاير بإعطائهم جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب إنقاذهم لحياة كريستيان إريكسن.

سيمون كيير

النادي : ميلان

كريستيان إريكسن

النادي : إنتر ميلان

الدنمارك

وكان إريكسن قد تعرض لتوقف نبضات قلبه أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في دور المجموعات من يورو 2020.

وتدخل كاير في اللحظة المناسبة وحاول إجراء الإسعافات الأولية، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويتمكن من إنعاش قلبه.

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وقال أليكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي تعليقا على تكريم الطاقم الطبي: "لدي الكثير من الاحترام للطاقم اللذين كانوا في أرض الملعب من أجل اسعاف إيركسين، لقد قاموا بعمل رائع".

وكان إريكسن بعث برسالة للفريق الطبي عبر الموقع الرسمي لليويفا قائلا: "لقد قمتم بعملا رائع وأنقذتم حياتي".

وتابع "شكر كبير أيضا لصديقي وقائد الفريق كاير، وجميع زملائي في المنتخب الدنماركي على الدعم الذي تلقيته يوم 12 يونيو وبعدها".

وأضاف "الشكر لجميع الجماهير التي أرسلت الرسائل لي ولعائلتي، لقد عنى لي ذلك الكثير وأعطاني القوة والدعم، شكرا لكم".

من جهة أخرى، قال سيمون كاير قائد منتخب الدنمارك "كفريق، قمنا بجهد استثنائي للحفاظ على زميلنا. حاولنا الالتفاف حوله لإخفاءه عن الأعين وتدخل الجهاز الطبي لإنقاذه".

وأضاف "حين علمنا بأن إريكسن تجاوز الأزمة، كان الأهم أن نتكاتف سويا ونتماسك، وأصبحنا أقوى بعد هذا الحادث".

قائد الدنمارك أتم "أريد شكر الاتحاد الأوروبي على هذه الجائزة باسمي واسم كل الفريق، وأنا كقائد علي أن أتسلم هذه الجائزة مع أعضاء فريقي".

ويجري إريكسن حاليا فحوصات حول قلبه على المدى البعيد لمعرفة إمكانية عودته لممارسة كرة القدم مرة أخرى.

الدنمارك كرستيان إريكسن الاتحاد الأوروبي يويفا
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