كانتي أفضل لاعب وسط في أوروبا

الخميس، 26 أغسطس 2021 - 19:01

كتب : أحمد أباظة

كانتي - تشيلسي

فاز الفرنسي نجولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الموسم الماضي 2020-2021.

نجولو كانتي

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وارتفعت أسهم كانتي كثيرا مع اقتراب الموسم الماضي من نهايته، بتزايد ترشيحاته لجائزة كرة الذهبية، بعد أداء مهيمن ورائع للغاية في مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، ثم النهائي أمام مانشستر سيتي.

وتوج تشيلسي بالبطولة على حساب سيتي بهدف نظيف، كما أنقذ موسمه بوصول المدرب الألماني توماس توخيل لينتزع المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال من البريميرليج.

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فوز كانتي بالجائزة أتى على حساب زميل آخر في تشيلسي هو جورجينيو، والذي توج بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا، وذلك بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح.

أيضا تغلب كانتي على البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، والذي توج بلقب البريميرليج مع الأزرق السماوي، كما قدم عدة عروض مميزة في منافسات اليورو، التي غادرها منتخب بلاده على يد إيطاليا في ربع النهائي.

على صعيد الكرة النسائية، فازت أليكسيا بوتيلاس لاعبة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة وسط، وذلك بعد تتويجها بدوري أبطال أوروبا للسيدات.

وهذه هي الجائزة الأولى من نصيب تشيلسي في الحفل، حيث توج روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بجائزة أفضل مدافع على حساب ثنائي البلوز سيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجير.

نجولو كانتي تشيلسي
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