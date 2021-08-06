مباشر مصر في طوكيو - انطلاق ثاني مباريات عبد الله ممدوح في الكاراتيه
الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 03:39
كتب : FilGoal
مشاركات مصرية جديدة في أولمبياد طوكيو ليوم الجمعة 6 أغسطس وأمل في إضافة ميدالية جديدة.
ويأتي جدول مباريات المصريين كالآتي:
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كاراتيه
10:00 صباحا - عبد الله عبد العزيز - دور المجموعات
المباراة الأولى: عبد الله ممدوح × كارولي جابور (المجر)
نهاية المباراة بنتيجة 2-2 بين عبد الله ممدوح وكارولي جابور لاعب المجر لكن فوز المجري بأفضلية تسجيل التقدم
انطلاق المباراة
المباراة الثانية: عبد الله ممدوح × كين نشيمورا (اليابان)
انطلاق المباراة
المباراة الثالثة: عبد الله ممدوح × توماس سكوت (أمريكا)
المباراة الرابعة: عبد الله ممدوح × ستانيسلاف هورونا (أوكرانيا)
1:05 ظهرا - جيانا فاروق × الصينية تشياويان - نصف النهائي
6:00 صباحا - جيانا فاروق - دور المجموعات
ميدالية جديدة لـ مصر.. جيانا فاروق تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه وتضمن برونزية على الأقل
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جمباز إيقاعي
7:50 صباحا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي
المحاولة الثالثة (الصولجان): حبيبة مرزوق تنهي محاولتها الثالثة بحصد 21.100 نقطة ليصبح الإجمالي 64.950 نقطة في المركز التاسع عشر
المحاولة الرابعة (الشريط):
3:20 فجرا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي
أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق تنهي نصف منافسات الجمباز الإيقاعي بالمركز الـ20
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الخماسي الحديث
7:30 صباحا - منافسات السباحة - هايدي عادل وأميرة قنديل
أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة هايدي عادل وأميرة قنديل بعد منافسات السباحة للخماسي
10:15 صباحا - منافسات الفروسية - هايدي عادل وأميرة قنديل
12:30 ظهرا - منافسات الجري + الرماية - هايدي عادل وأميرة قنديل
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الغطس
8:00 صباحا - مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت
أنهى مهاب مهيمن الغطسة الرابعة بالحصول على تقييم 56.00 نقطة ليصبح إجمالي النقاط 211.55 نقطة
أنهى مهاب مهيمن الغطسة الثالثة بالحصول على تقييم 47.85 نقطة ليصبح الإجمالي 155.55 نقطة.
مهاب مهيمن أنهى الغطسة الثانية وحصل على تقييم 58.50 نقطة ليصبح الإجمالي 107.70 نقطة.
أنهى مهاب مهيمن محاولته الأولى في منافسات الغطس 10 متر سلم الثابت برصيد 49.20 نقطة
لكل لاعب 6 غطسات ويتأهل أول 18 للنهائي
انطلاق المنافسات
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الفروسية
12:00 ظهرا - تمهيدي الفرق رجال
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سباحة توقيعية
12:30 ظهرا - فرق
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المصارعة
4:00 فجرا - ضياء الدين جودة × الصيني زيوي دينج - ترضية للمنافسة على برونزية
أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة