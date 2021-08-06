أولمبياد طوكيو – مهاب مهيمن لا يتأهل لنهائي غطس السلم الثابت

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

مهاب مهيمن

فشل مهاب مهيمن الغطاس المصري في التأهل لنهائي منافسات الغطس سلم ثابت مسافة 10 متر فردي رجال.

واحتل مهاب مهيمن المركز الـ23 برصيد 318.55 نقطة إجمالا.

وحقق مهاب مهيمن 49.20 نقطة في الغطسة الأولى، قبل أن يحرز 58.50 في الغطسة الثانية.

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وفي الغطسة الثالثة، جمع مهاب 47.85 نقطة، ثم 56.00 نقطة في الغطسة الرابعة.

مهاب جمع 59.40 كأعلى تقييم في الغطسة الخامسة، قبل أن يختتم المنافسات بجمع 47.60 نقطة في الغطسة السادسة والأخيرة.

وكان مهاب قد تأهل إلى نهائي منافسات فردي الرجال 3 متر سلم ثابت في إنجاز تاريخي لمصر لم يحدث منذ فريد سميكة في أولمبياد أمستردام 1928، واحتل المركز الـ11.

طوكيو 2020 مهاب مهيمن
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