أولمبياد طوكيو – رغم الاستبسال.. عبد الله ممدوح يودع منافسات الكاراتيه

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 12:06

كتب : FilGoal

عبد الله ممدوح لاعب الكاراتيه المصري

قدم عبد الله ممدوح أداء جيدا جدا، لكنه في النهاية ودع منافسات الكاراتيه لوزن تحت 75 كج باحتلال المركز الأخير بالمجموعة الأولى.

وخسر عبد الله ممدوح المباراة الأولى أمام المجري كارولي جابور بأفضلية التسجيل بعد التعادل 2-2.

وفي الجولة الثانية، خسر عبد الله أمام الياباني كين نشيمورا 8-7 في آخر 5 ثواني من اللقاء.

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ثم كانت الخسارة الثالثة أمام الأمريكي توماس سكوت بنتيجة 7-6.

ويلعب عبد الله مباراته الأخيرة بعد قليل أمام الأوكراني ستانيسلاف هورونا، لكنه فقد حظوظ التأهل سلفا.

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