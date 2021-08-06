أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة هايدي عادل وأميرة قنديل بعد منافسات الفروسية للخماسي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 08:48

كتب : FilGoal

هايدي عادل لاعبة الخماسي الحديث المصرية

أنهت لاعبتا مصر هايدي عادل وأميرة قنديل منافسات الفروسية في رياضة الخماسي الحديث.

وباتت هايدي عادل في المركز الحادي عشر بعد نهاية رياضتين بينما أميرة قنديل في المركز العشرين.

وتقام رياضة الخماسي الحديث من رياضات السلاح والسباح والفروسية والرماية والجري.

أخبار متعلقة
مباشر مصر في طوكيو - نهاية منافسات الفروسية في الخماسي الحديث أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة الجندي وأشرف في منافسات السلاح بالخماسي أحمد الجندي (3) يتحدث عن كيف تفوز بالخماسي الحديث.. وطريقة احتساب النقاط أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة هايدي عادل وأميرة قنديل في منافسات السلاح بالخماسي

وحصدت هايدي عادل 293 نقطة من 300 في الفروسية بينما حققت أميرة قنديل 250 نقطة.

وجاءت هايدي عادل في المركز الخامس برياضة الفروسية أما أميرة قنديل ففي المركز 25.

وبإجمالي النقاط قبل أخر منافستين تأتي هايدي في المركز 11 برصيد 776 نقطة وأميرة قنديل في المركز 25 بالترتيب العام برصيد 729 نقطة.

وفي السباحة حققت هايدي زمن قدره 2:24.35 في منافسات السباحة 200 متر.

أما أميرة قنديل فنجحت في إنهاء منافسات السباحة بزمن قدره 2:15.14.

وأنهت أميرة قنديل منافسات السباحة في المركز 16 برصيد 280 نقطة أما هايدي عادل فأنهته في المركز 33 برصيد 262 نقطة.

وبعد نهاية منافساتين من الخماسي الحديث جاءت هايدي عادل في المركز 18 برصيد 483 نقطة في الإجمالي إلى الآن.

بينما أميرة قنديل في المركز 20 برصيد 444 نقطة.

وتقام منافستي الجري والرماية الساعة 12:30 ظهرا.

طوكيو 2020 الخماسي الحديث أميرة قنديل جيانا فاروق
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو – رغم الاستبسال.. عبد الله ممدوح يودع منافسات الكاراتيه 17 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – مهاب مهيمن لا يتأهل لنهائي غطس السلم الثابت 38 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق لا تتأهل لنهائي الجمباز الإيقاعي 47 دقيقة | طوكيو 2020
صندوق الخلاص والمناورة الأخيرة.. هل رحل ميسي حقاً عن برشلونة؟‎‎ ساعة | الدوري الإسباني
مباشر – مؤتمر لابورتا: هذه خسائر الموسم الماضي.. وسبب فشل تسجيل عقد ميسي بعد الاتفاق ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: عكس التيار.. سبب غريب لرحيل ميسي‎‎ ساعة | الدوري الإسباني
تشيلسي يقترب من لوكاكو.. ووكيله: ستسمعون أسبابنا في النهاية‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
جيانا فاروق تحمل علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك