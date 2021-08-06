ميدالية جديدة لـ مصر.. جيانا فاروق تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه وتضمن برونزية على الأقل

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 07:18

كتب : أحمد العريان

جيانا فاروق تهزم الأوكرانية بضربة قاضية

ضمنت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية، ميدالية برونزية على الأقل لمصر مع ضمان التأهل لنصف النهائي رسميا.

وحققت جيانا فاروق الفوز الثالث على التوالي على حساب المغربية ابتساب السعدني بنتيجة 5-0.

انتصار جيانا فاروق هو الثالث بعدما فازت من قبل على البيروفية أليكساندرا ريسكو بنتيجة 2-0، ثم على الأوكرانية أنيتا سيروجينا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية.

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وستلعب جيانا فاروق على صدارة المجموعة أمام الصربية جوفانا بريكوفيتش في الجولة الأخيرة بعد قليل.

ويمضن كل لاعب يتأهل إلى نصف النهائي، الحصول على ميدالية برونزية على الأقل في الكاراتيه.

الميدالية هي الأولى تاريخيا لمصر في منافسات الكاراتيه التي تتواجد في الأولمبياد لأول مرة تاريخيا.

وستكون الميدالية هي الرابعة لـ مصر بعد ثلاث برونزيات من قبل، لكننا نأمل أن تكون ذهبية هذه المرة.

يذكر أن مباراتي نصف نهائي ونهائي المنافسات ستقام في الواحدة ظهرا اليوم الجمعة.

طوكيو 2020 كاراتيه جيانا فاروق
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