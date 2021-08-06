أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق تنهي نصف منافسات الجمباز الإيقاعي بالمركز الـ20

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 06:52

كتب : محمد سمير

حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي المصرية

أنهت حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي المصرية، نصف منافسات الجمباز الإيقاعي بالمركز الـ20.

ولعبت حبيبة منافسات اللعب بالطوق، وحصلت فيها على تقييم 21.700 درجة بالمركز الـ22.

وفي منافسات اللعب بالكرة، حصلت على تقييم 22.150 درجة، وتقدمت للمركز الـ20 بإجمالي نقاط 43.850 درجة.

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وتلعب حبيبة مرزوق باقي المنافسات، باللعب بالصولجان والشريط في تمام الساعة 7:50 دقيقة بتوقيت مصر.

ويتأهل أصحاب المراكز العشرة الأوائل إلى منافسات دور النهائي.

طوكيو 2020 جمباز إيقاعي حبيبة مرزوق
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