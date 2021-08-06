أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق لا تتأهل لنهائي الجمباز الإيقاعي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 11:36

كتب : أحمد العريان

حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي المصرية

لم تتأهل حبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي المصرية لنهائي منافسات اللعبة.

واحتلت حبيبة المركز الـ23 في المنافسات، لتودع من الدور التمهيدي، إذ يتأهل أول 10 لاعبات فقط للنهائي.

وجمعت حبيبة مرزوق 22.700 نقطة في منافسة اللعب بالطوق وحلت بالمركز الـ22.

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وفي منافسات اللعب بالكرة، حصلت على تقييم 22.150 درجة، وتقدمت للمركز الـ20 بإجمالي نقاط 43.850 درجة.

وفي منافسة اللعب بالصولجان، حصلت حبيبة على 21.100 نقطة، قبل أن تجمع 9 نقاط فقط في منافسة اللعب بالشريط، ليكون إجمالي نقاطها 73.350 نقطة.

طوكيو 2020 حبيبة مرزوق
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