أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة

فقد ضياء جودة المصارع المصري، فرصة المنافسة على ميدالية برونزية في المصارعة الحرة.

وخسر ضياء جودة أمام زيوي دينج اللاعب الصيني بنتيجة 7-2 في المرحلة الأولى من مراحل الترضية، ليودع المنافسات رسميا.

وكان ضياء قد خسر أمام الجورجي جينو بيترياشفيلي، المصنف الأول في البطولة بنتيجة 11-0 في ربع النهائي.

وكان محمد إبراهيم "كيشو" قد حصد ميدالية برونزية لمصر في المصارعة الرومانية أمس الأربعاء، كأول ميدالية مصرية وعربية في اللعبة بأولمبياد طوكيو 2020.

وتملك مصر ثلاث ميداليات برونزية حتى الآن في أولمبياد طوكيو.