مباشر مصر في طوكيو - خسارة جيانا فاروق بتصويت الحكام

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 03:39

كتب : FilGoal

نائل نصار - فروسية - طوكيو 2020

مشاركات مصرية جديدة في أولمبياد طوكيو ليوم الجمعة 6 أغسطس وأمل في إضافة ميدالية جديدة.

ويأتي جدول مباريات المصريين كالآتي:

------------

كاراتيه

1:35 ظهرا - جيانا فاروق × الصينية تشياويان - نصف النهائي

الرابعة.. جيانا فاروق تحرز برونزية الكاراتيه بعد خسارة بتصويت الحكام

6:00 صباحا - جيانا فاروق - دور المجموعات

ميدالية جديدة لـ مصر.. جيانا فاروق تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه وتضمن برونزية على الأقل

10:00 صباحا - عبد الله عبد العزيز - دور المجموعات

أولمبياد طوكيو – رغم الاستبسال.. عبد الله ممدوح يودع منافسات الكاراتيه

=============

جمباز إيقاعي

7:50 صباحا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي

أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق لا تتأهل لنهائي الجمباز الإيقاعي

3:20 فجرا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي

أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق تنهي نصف منافسات الجمباز الإيقاعي بالمركز الـ20

=========

الخماسي الحديث

7:30 صباحا - منافسات السباحة - هايدي عادل وأميرة قنديل

10:15 صباحا - منافسات الفروسية - هايدي عادل وأميرة قنديل

12:30 ظهرا - منافسات الجري + الرماية - هايدي عادل وأميرة قنديل

أولمبياد طوكيو 2020 - هايدي عادل تنهي الخماسي الحديث في المركز 19 وأميرة الـ 29

===========

الغطس

8:00 صباحا - مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت

أولمبياد طوكيو – مهاب مهيمن لا يتأهل لنهائي غطس السلم الثابت

==========

الفروسية

12:00 ظهرا - تمهيدي الفرق رجال

=========

سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - فرق

===========

المصارعة

4:00 فجرا - ضياء الدين جودة × الصيني زيوي دينج - ترضية للمنافسة على برونزية

أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة

طوكيو 2020 حبيبة مرزوق
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرابعة.. جيانا فاروق تحرز برونزية الكاراتيه بعد خسارة بتصويت الحكام 29 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الثامن في اليوم الأول 32 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – المكسيك تقتنص الميدالية البرونزية من اليابان في منافسات كرة القدم 43 دقيقة | طوكيو 2020
لابورتا: تجديد تعاقد ميسي كان صعبا لهذا السبب.. وقرار كان سيضر بنا لـ50 عاما ساعة | الدوري الإسباني
أولمبياد طوكيو – رغم الاستبسال.. عبد الله ممدوح يودع منافسات الكاراتيه 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – مهاب مهيمن لا يتأهل لنهائي غطس السلم الثابت 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق لا تتأهل لنهائي الجمباز الإيقاعي 2 ساعة | طوكيو 2020
صندوق الخلاص والمناورة الأخيرة.. هل رحل ميسي حقاً عن برشلونة؟‎‎ 3 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها
قد ينال إعجابك