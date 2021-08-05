مصر في طوكيو - نهاية اليوم بخروج علي الصاوي.. ومنتخب اليد ينافس على البرونزية

تنطلق منافسات اليوم الخميس في تمام الرابعة فجرا بنهائي دفع الجلة بمشاركة المصري مصطفى عمرو حسن.

وتنافس مصر اليوم الخميس لضمان 4 ميداليات، إذ يلعب مصطفى عمرو نهائي دفع الجلة كما يشارك الثنائي علي الصاوي ورضوى السيد في الكاراتيه وأخيرا يسعى منتخب اليد لحسم التأهل للنهائي وضمان الميدالية.

وإليكم جدول مباريات اليوم

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كاراتيه

8:05 صباحا - علي الصاوي × دارخان أساديوف - الجولة الرابعة دور المجموعات

7:33 صباحا - علي الصاوي × لاعب فيردوفزي فارزالييف- الجولة الثالثة دور المجموعات

6:45 فجرا - علي الصاوي × التركي إراي سامدان - الجولة الثانية دور المجموعات

5:05 فجرا - علي الصاوي × الياباني ناوتو ساجو - دور المجموعات

أولمبياد طوكيو – علي الصاوي يودع منافسات الكاراتيه بثلاث هزائم

10:00 صباحا - رضوى السيد - دور المجموعات

أولمبياد طوكيو – رضوى السيد تودع منافسات الكاراتيه

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الخماسي الحديث

6:00 صباحا - منافسات السلاح فردي السيدات - هايدي مرسي وأميرة قنديل

أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة هايدي عادل وأميرة قنديل في منافسات السلاح بالخماسي

9:30 صباحا - منافسات السلاح فردي الرجال - أحمد الجندي وأحمد أشرف

أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة الجندي وأشرف في منافسات السلاح بالخماسي

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مصارعة حرة

6:05 صباحا - عمرو رضا × الكازاخي دانيار كايسانوف - ربع النهائي

5:12 فجرا - عمرو رضا × البولندي كاميل ريبيكي - ثمن النهائي

أولمبياد طوكيو – عمرو رضا يخسر ربع نهائي المصارعة.. وينتظر الترضية

4:30 فجرا - ضياء الدين جودة × الجورجي جينو بيترياشفيلي - ثمن النهائي

أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر أمام مصنف المصارعة الأول.. وينتظر الترضية

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ألعاب القوى

4:05 فجرا - نهائي دفع الجلة

أولمبياد طوكيو – بعد تأهل تاريخي.. مصطفى عمرو ينهي منافسات دفع الجلة بالمركز الثامن

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كرة اليد

أولمبياد طوكيو 2020 - الهدف برونزية.. فرنسا توقف يد مصر في نصف النهائي