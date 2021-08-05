مصر في طوكيو - نهاية اليوم بخروج علي الصاوي.. ومنتخب اليد ينافس على البرونزية
الخميس، 05 أغسطس 2021 - 03:53
كتب : محمد سمير
تنطلق منافسات اليوم الخميس في تمام الرابعة فجرا بنهائي دفع الجلة بمشاركة المصري مصطفى عمرو حسن.
وتنافس مصر اليوم الخميس لضمان 4 ميداليات، إذ يلعب مصطفى عمرو نهائي دفع الجلة كما يشارك الثنائي علي الصاوي ورضوى السيد في الكاراتيه وأخيرا يسعى منتخب اليد لحسم التأهل للنهائي وضمان الميدالية.
وإليكم جدول مباريات اليوم
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كاراتيه
8:05 صباحا - علي الصاوي × دارخان أساديوف - الجولة الرابعة دور المجموعات
7:33 صباحا - علي الصاوي × لاعب فيردوفزي فارزالييف- الجولة الثالثة دور المجموعات
6:45 فجرا - علي الصاوي × التركي إراي سامدان - الجولة الثانية دور المجموعات
5:05 فجرا - علي الصاوي × الياباني ناوتو ساجو - دور المجموعات
أولمبياد طوكيو – علي الصاوي يودع منافسات الكاراتيه بثلاث هزائم
10:00 صباحا - رضوى السيد - دور المجموعات
أولمبياد طوكيو – رضوى السيد تودع منافسات الكاراتيه
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الخماسي الحديث
6:00 صباحا - منافسات السلاح فردي السيدات - هايدي مرسي وأميرة قنديل
أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة هايدي عادل وأميرة قنديل في منافسات السلاح بالخماسي
9:30 صباحا - منافسات السلاح فردي الرجال - أحمد الجندي وأحمد أشرف
أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة الجندي وأشرف في منافسات السلاح بالخماسي
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مصارعة حرة
6:05 صباحا - عمرو رضا × الكازاخي دانيار كايسانوف - ربع النهائي
5:12 فجرا - عمرو رضا × البولندي كاميل ريبيكي - ثمن النهائي
أولمبياد طوكيو – عمرو رضا يخسر ربع نهائي المصارعة.. وينتظر الترضية
4:30 فجرا - ضياء الدين جودة × الجورجي جينو بيترياشفيلي - ثمن النهائي
أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر أمام مصنف المصارعة الأول.. وينتظر الترضية
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ألعاب القوى
4:05 فجرا - نهائي دفع الجلة
أولمبياد طوكيو – بعد تأهل تاريخي.. مصطفى عمرو ينهي منافسات دفع الجلة بالمركز الثامن
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كرة اليد
أولمبياد طوكيو 2020 - الهدف برونزية.. فرنسا توقف يد مصر في نصف النهائي