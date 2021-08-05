أولمبياد طوكيو – عمرو رضا يخسر ربع نهائي المصارعة.. وينتظر الترضية

خسر عمرو رضا اللاعب المصري مباراة ربع نهائي المصارعة الحرة في أولمبياد طوكيو أمام نظيره الكازخي في منافسات وزن 74 كج.

وفاز دانيار كايسانوف اللاعب الكازخي على عمرو رضا بنتيجة 8-5.

عمرو رضا أنهى الجولة الأولى متقدما 5-2، قبل أن يعود اللاعب الكازاخي في الجولة الثانية ويفوز 8-5.

وسينتظر عمرو رضا إذا تأهل اللاعب الكازاخي إلى النهائي، أملا في اللعب في مانفسات الترضية على برونزية 4 فجر الجمعة.

ويلعب دانيار كايسانوف مباراة قبل النهائي مع زوربيك سيداكوف الساعة 11:25 صباحا.