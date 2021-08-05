أولمبياد طوكيو – رضوى السيد تودع منافسات الكاراتيه

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

رضوى السيد لاعبة الكاراتيه المصرية

ودعت رضوى السيد لاعبة مصر في منافسات كوموتيه الكاراتيه لوزن 55 كج.

واحتلت رضوى المركز الخامس والأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين.

رضوى خسرت المباراة الأولى أمام مولدير زهانجيربار الكازخية بنتيجة 7-2.

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وخسرت رضوى المباراة الثانية أمام الأوكرانية أنزهليكا تيرلوجا بنتيجة 1-0.

وحققت رضوى المفاجأة وفازت بالمباراة الثالثة على اليابانية ميهو مياهارا بنتيجة 5-3.

وأخيرا، خسرت رضوى أمام بيتينا بلانك بنتيجة 3-1، لتودع المنافسات.

طوكيو 2020 رضوى السيد الكاراتيه
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