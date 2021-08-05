أولمبياد طوكيو – بعد تأهل تاريخي.. مصطفى عمرو ينهي منافسات دفع الجلة بالمركز الثامن

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 05:22

كتب : محمد سمير

مصطفى عمرو حسن لاعب دفع الجلة المصري

أنهى مصطفى عمرو حسن اللاعب المصري، منافسات دفع الجلة بالمركز الثامن.

وكان مصطفى قد تأهل لنهائي منافسات دفع الجلة كأول لاعب مصري يتأهل إلى نهائي منافسات دفع الجلة بالأولمبياد تاريخيا.

مصطفى أنهى المنافسات في المركز الثامن في الترتيب العام، كأفضل مركز لمصر في تاريخ اللعبة.

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وحقق مصطفى في رميته الأولى رقم 20.51 متر.

وفي الرمية الثانية، حقق رقم 20.73.

مصطفى أجرى محاولتين خاطئتين في الثالثة والرابعة.

وفي الرمية الخامسة، حقق مصطفى رقم 20.63.

وأخيرا، حقق مصطفى رقم 20.73 متر مجددا في الرمية السادسة والأخيرة، لينهي المنافسات بالركز الثامن.

طوكيو 2020 مصطفى عمرو حسن دفع الجلة
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