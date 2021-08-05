أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة الجندي وأشرف في منافسات السلاح بالخماسي

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

أحمد الجندي

أنهى الثنائي أحمد الجندي وأحمد أشرف مشاركته في منافسات السلاح برياضة الخماسي الحديث.

وحقق أحمد الجندي 208 نقطة في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق الفوز في 18 مباراة وخسارة 17 آخرين.

أما أحمد أشرف فحقق 196 نقطة من 16 فوز و19 خسارة في المركز 21.

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ويتنافس 36 لاعبا في الخماسي الحديث بالأولمبياد وتقام اليوم الخميس منافسات السلاح فقط.

وتتكون رياضة الخماسي الحديث من خمس رياضات مختلفة وهم السلاح والسباحة والفروسية والجري والرماية.

وتقام بعد غد السبت منافسات الأربع رياضات الأخرى لتحديد الفائزات بالثلاث ميداليات الأولى.

وكان أحمد الجندي قد حصد برونزية بطولة العالم التي أقيمت الشهر الماضي في مصر.

الخماسي الحديث أحمد الجندي
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