أولمبياد طوكيو – علي الصاوي يودع منافسات الكاراتيه بثلاث هزائم

ودع علي الصاوي منافسات الكاراتيه "كوميتيه" لوزن 67 كج من الدور الأول.

وخسر الصاوي أول مباراتين في المجموعة الأولى، ليودع المنافسات رسميا.

الصاوي خسر المباراة الأولى أمام الياباني ناوتو ساجو 4-3.

وفي المباراة الثانية، خسر الصاوي أمام التركي إراي سامدان 4-1.

وكان الفوز الأول لـ الصاوي في المباراة الثالثة أمام الأذربيجاني فيردوفسي فارزالييف بنتيجة 1-0.

وقبل الجولة الأخيرة للصاوي، كان إراي سامدان التركي قد فاز على الياباني ناتو ساجو 2-1 ليتأكد خروج الصاوي رسميا.

مباراة علي الصاوي الأخيرة أمام دارخان أساديلوف اللاعب الأذربيجاني كانت تحصيل حاصل، لكنه خسر أيضا بنتيجة 3-1 في النهاية.