أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة مشاركة هايدي عادل وأميرة قنديل في منافسات السلاح بالخماسي

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 09:14

كتب : FilGoal

هايدي عادل لاعبة الخماسي الحديث

أنهت اللاعبتان هايدي عادل وأميرة قنديل مشاركتهما في منافسات السلاح برياضة الخماسي الحديث.

وحصدت هايدي عادل 220 نقطة بالتساوي مع اللاعبات من المركز السادس إلى 11، بينما حصدت أميرة قنديل 198 نقطة في المركز العشرين.

حققت هايدي عادل الفوز في 20 مباراة بالسلاح بينما خسرت 15، أما أميرة قنديل ففازت في 18 وخسرت 17 آخرين.

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وتتنافس 36 لاعبة في الخماسي الحديث بالأولمبياد وتقام اليوم الخميس منافسات السلاح فقط.

وتتكون رياضة الخماسي الحديث من خمس رياضات مختلفة وهم السلاح والسباحة والفروسية والجري والرماية.

وتقام غدا الجمعة منافسات الأربع رياضات الأخرى لتحديد الفائزات بالثلاث ميداليات الأولى.

وتشارك هايدي عادل في منافسات الخماسي الحديث بالأولمبياد للمرة الثانية على التوالي بعد مشاركتها في ريو 2016.

وكانت هايدي قد أنهت منافسات السلاح في ريو بالمركز الرابع عشر برصيد 184 نقطة.

أما أميرة قنديل فتشارك للمرة الأولى في تاريخها بالأولمبياد.

طوكيو 2020 الخماسي الحديث منافسات السلاح سيدات أميرة قنديل هايدي عادل
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