أولمبياد طوكيو 2020 - الهدف برونزية.. فرنسا توقف يد مصر في نصف النهائي

حلم النهائي لم يكتمل، يد مصر تخسر ضد فرنسا بنتيجة 27-23 في منافسات كرة اليد رجال بـ أولمبياد طوكيو 2020.

الشوط الأول انتهى بالتعادل 13-13 وعزز الديوك تقدمهم في الشوط الثاني محققين الفوز بفارق 4 نقاط.

وتوقف مشوار مصر عند المربع الذهبي، لكنه لم ينته.

الآن الهدف سيكون الميدالية البرونزية، ويستعد منتخب مصر لمواجهة الخاسر من مواجهة الدنمارك وإسبانيا والتي ستقام بعد قليل.

ولا زال أمام الفراعنة فرصة حصد ميدالية ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يحقق ميدالية في تاريخ الأولمبياد.

ووصلت فرنسا للنهائي الرابع على التوالي أولمبيا بعدما فازت بذهبية بكين 2008 ولندن 2012 وخسرت نهائي ريو 2016 أمام الدنمارك.

ولم يستطع الفراعنة تحقيق الفوز على فرنسا في الأولمبياد، إذ خسروا للمرة الرابعة، بعد برشلونة 1992 وأتلانتا 1996 وأثينا 2004.

الآن التركيز كله ينصب على مباراة البرونزية.. فلننهض يا رجال.







































وصف المباراة

مرت أول 6 دقائق وتقدم الفراعنة بنتيجة 5-1، وفي الدقيقة العاشرة أصبحت النتيجة 5-4 بعد تسجيل فرنسا لـ 3 أهداف متتالية.

نيكولا كاراباتيتش نجم فرنسا تعرض لإيقاف دقيقتين في الدقيقة 11 وسجلت مصر ثنائية لتصبح النتيجة 7-4.

يحيى خالد 🇪🇬 يشعل المباراة 🔥 🔴 تابعوا معنا مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية #طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympic pic.twitter.com/NlbmW87Q6L — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 5, 2021

أحمد الأحمر أهدر رمية جزائية في الدقيقة 13، وبعد دقيقتين عادت فرنسا وأدركت التعادل.

وفي الدقيقة 18 تقدمت فرنسا لأول مرة بنتيجة 8-7.

سجل علي زين ثنائية ومثله أحمد الأحمر لتصبح في الدقيقة 23 النتيجة 11-10 لمصر.

واصل أحمد الأحمر تألقه فسجل في الدقيقة 25 لتصبح النتيجة 12-11 لمصر.

في الدقيقة 28 تصدت العارضة لتسديدة علي زين، وفي قلبت فرنسا النتيجة بهدفين متتاليين، لتصبح النتيجة 13-12.

بكار عدّل النتيجة في الدقيقة الأخيرة لينتهي الشوط الأول بالتعادل 13-13.

شوط أول شهد تصدى كريم هنداوي لـ 3 كرات من 16 تسديدة، في المقابل تصدى فينسينت جيرار لـ 11 تسديدة من 23.

بينما أنهى أحمد الأحمر الشوط كأكثر لاعب سجل برصيد 4 أهداف من 5 تسديدات.

الشوط الثاني

بدأت فرنسا بتقدم في الشوط الثاني بنتيجة 14-13، وعدّل أحمد هشام دودو النتيجة الدقيقة الثالثة.

وأصبحت المباراة في الدقائق التالية فرنسا تتقدم ومصر تقلص الفارق.

وفي الدقيقة العاشرة استطاع يحيى خالد وبكار من تسجيل هدفين متتاليين لمصر لتصبح النتيجة 17-17.

عادت فرنسا مجددا وتقدمت ووسعت الفارق لهدفين بنتيجة 20-18.

ولم يستغل المنتخب النقص العددي للديوك ووسعوا الفارق لـ 3 أهداف في الدقيقة 16 لتصبح النتيجة 21-18 وسط تألق فينسينت جيرار والذي تصدى لـ 13 كرة مع منتصف الشوط الثاني.

علي زين قلص الفارق لهدفين بتصويبة في الدقيقة 18.

فرنسا عادت مجددا ووسعت الفارق مجددا وحاول الفراعنة تقليص الفارق لكنه اصطدم بالحارس والدفاع الفرنسي.

النتيجة في الدقائق الأخيرة وصلت إلى 25-21، سارت الدقائق الأخيرة بهدوء لتنتهي المباراة بنتيجة 27-23 للديوك.

مباراة انتهت بتصدى الحارس الفرنسي لـ 17 تسديدة من 39 بنسبة نجاح 44%.

في المقابل تصدى كريم هنداوي ومحمد الطيار لـ 8 تسديدات من 35 سويا.

فيما أنهى أحمد الأحمر ويحيى خالد المباراة وكل منهما سجل 5 أهداف.