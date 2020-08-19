منافس الزمالك - الرجاء يستعيد الثنائي الكونغولي

استعاد الرجاء الثنائي الكونغولي بين مالونجو وفابريس نجوما بعد غياب بسبب ظروف الطيران لانتشار فيروس كورونا.

أعلن نادي الرجاء عودة الثنائي الكونغولي مساء الثلاثاء إلى المغرب من أبيدجان على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية.

وكشف نادي الرجاء عن خضوع الثنائي لفحص طبي قبل الالتحاق بتدريب الفريق الأول.

ويلعب الرجاء مساء الأربعاء أمام الفتح الرباطي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المغربي.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن الوداد.

ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر قبل أن يحل ضيفا في القاهرة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.

كما تأهل الرجاء لنصف البطولة العربية أمام الإسماعيلي، وتغلب الدروايش ذهابا بهدف دون رد.

ولم يحدد الاتحاد العربي حتى الآن موقف البطولة من الاستئناف أو الإلغاء.

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