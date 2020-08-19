منافس الزمالك - الرجاء يستعيد الثنائي الكونغولي

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 01:15

كتب : FilGoal

لاعبو الرجاء يحتفلون بالفوز على مولودية الجزائر

استعاد الرجاء الثنائي الكونغولي بين مالونجو وفابريس نجوما بعد غياب بسبب ظروف الطيران لانتشار فيروس كورونا.

أعلن نادي الرجاء عودة الثنائي الكونغولي مساء الثلاثاء إلى المغرب من أبيدجان على متن رحلة للخطوط الملكية المغربية.

وكشف نادي الرجاء عن خضوع الثنائي لفحص طبي قبل الالتحاق بتدريب الفريق الأول.

أخبار متعلقة
الزمالك يكشف موقفه من مشاركة أحداد مع الرجاء.. وقضية كهربا منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يعلن عودة بن مالانجو ونجوما تقرير مغربي: إدارة الرجاء متشبثة بضم أحداد من الزمالك ولكن تقرير مغربي: أحداد رفض العودة لمصر بعد انتهاء الإعارة ليواصل الطريق مع الرجاء

ويلعب الرجاء مساء الأربعاء أمام الفتح الرباطي ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المغربي.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن الوداد.

ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 25 أو 26 سبتمبر قبل أن يحل ضيفا في القاهرة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر.

كما تأهل الرجاء لنصف البطولة العربية أمام الإسماعيلي، وتغلب الدروايش ذهابا بهدف دون رد.

ولم يحدد الاتحاد العربي حتى الآن موقف البطولة من الاستئناف أو الإلغاء.

اقرأ أيضا:

هدرسفيلد يتخذ خطوة تجاه رمضان صبحي

سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال

تعادل مكرر بين نادي مصر والزمالك

لاعب الزمالك يغيب عن القمة

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ

قرارات رئيس برشلونة المنتظرة

الرجاء بين مالونجو فابريس نجوما الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
فلافيو: لم أشعر بالخوف من مواجهة الزمالك.. ولعبت ضد نجوم مثل حازم إمام وشيكابالا 22 دقيقة | الدوري المصري
حوار – لوفرين: تعمدت ضرب راموس بعد إيذائه لـ صلاح.. وأعتقد أن بقائه في ليفربول الأنسب 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك - الرجاء يستعيد الثنائي الكونغولي 31 دقيقة | إفريقيا
تياجو سيلفا: جئت إلى باريس سان جيرمان من أجل دوري الأبطال.. ونريد أن يتذكرنا الجميع 51 دقيقة | أوروبا
طلعت يوسف: رقمي القياسي؟ عانيت كثيرا خلال 30 عاما.. وسنتحدث عندما نحسم صفقاتنا من الأهلي ساعة | الدوري المصري
ناجلزمان: بعد الهدف الثاني نفد إيمان اللاعبين.. وسان جيرمان كان الأفضل ساعة | دوري أبطال أوروبا
توخيل: نهائي دوري الأبطال سيكون التحدي الأكبر في مسيرتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
محمد إبراهيم: الانتقال لـ الأهلي؟ أركز حاليا مع المقاصة لتحسين وضع الفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 في الجول يكشف - كواليس تفاوض بيراميدز مع رمضان صبحي وقيمة عقد اللاعب 4 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات
قد ينال إعجابك