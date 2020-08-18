قرارات رئيس برشلونة المنتظرة - كومان مدربا.. ميسي لن يرحل وسبب عدم استقالته

ماذا حدث في برشلونة أدى للهزيمة التاريخية من بايرن ميونيخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

لماذا لم يستقيل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي؟

هل سيرحل ليونيل ميسي أم سيبقى؟

ما موقف اللاعبين؟

كل ذلك أجاب عنه بارتوميو في حواره الذي أجراه اليوم الثلاثاء عبر قناة برشلونة التليفزيونية.

وكل ما يلي على لسان بارتوميو.

سبب عدم الاستقالة

قرار الاستقالة قرار سهل لكنه غير مسؤول، لمصلحة برشلونة لم أقدم استقالتي إذ أن الدوري الإسباني يبدأ عقب خمسة أسابيع فقط.

أنا هنا منذ 10 سنوات وأغلب الفترات كانت الأمور تسير بشكل إيجابي.

برشلونة مشكلته رياضية وليست مؤسسية.

سنجري الانتخابات في 15 مارس المقبل وأنا ومجلس إدارتي لن نتواجد في النادي بعد الانتخابات.

نعاني من انخفاض في إيراداتنا بما يقدر بـ200 مليون يورو بسبب تفشي فيروس كورونا ولكن سنتخطى الأزمة.

فالفيردي وكومان

قرار بقاء إرنستو فالفيردي جاء بعد سؤالي للجميع كلاعبين وإدارة وتحدثنا مع بعض المدربين خلال شهر ديسمبر الماضي.

وبعد ما حدث ضد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قررنا أن الأفضل هو بقاء فالفيردي، ولست نادما على ذلك القرار كان قرارا موفقا.

رونالد كومان سيكون مدربا لبرشلونة ما لم يحدث أي شيء آخر خاطئ.

الهزيمة من بايرن 8-2 مسؤولية اللاعبين والإدارة، هي مسؤولية مشتركة بين الجميع.

مستقبل ميسي وبعض اللاعبين

أعطينا البعض فرصة للتحسن بعد ما حدث ضد ليفربول لكننا الآن لن نتغاضى عن أي شيء.

لدينا جيلا قويا ولاعبين هيمنوا على كل البطولات لذا فكرت في منحهم فرصة أخرى.

ميسي لن يرحل عن النادي، وكومان أكد أنه سيعتمد عليه في مشروعه.

ميسي أفضل لاعب في العالم ولن يرحل عن برشلونة وهو ملتزم بالتأكيد بتعاقده المستمر حتى نهاية موسم 2020-2021.

لن أبيع ميسي وتير شتيجن وجريزمان ولينجليه وسيميدو ودي يونج وديمبيلي.

أود التأكيد أن تير شتيجن سيبقى هنا في برشلونة وسيجدد تعاقده.

سنرى قرار المدرب بشأن كوتنيو قبل اتخاذ قرارنا بشانه.

وهناك بعض اللاعبين سوف يتم الاستغناء عنهم وهم يعرفون ذلك جيدا.

أنسو فاتي سيبقى مع الفريق ولن يرحل كذلك.

نيمار ولاوتارو مارتينيز

حاولنا التعاقد مع نيمار الصيف الماضي لكن سان جيرمان رفض من الصعب جدا التعاقد معه.

كان لدينا محادثات مع إنتر ميلان بشأن لاوتارو مارتينيز لكنها توقفت.

نريد خفض الرواتب بسبب الأزمة المالية من أجل إتاحة فرصة التعاقد مع لاعبين.

عندما تستثمر في لاعب ولا يلعب جيدا تشعر بالأسف، بالنسبة لديمبيلي فكان مصابا ونثق به حتى الآن، كوتينيو ذهب للإعارة لأنه لم يتأقلم معنا، أما جريزمان فهو لاعب رائع.

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