لا جازيتا: بولونيا في مفاوضات أولية مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي

يراقب نادي بولونيا وضع رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون وقائد المنتخب المصري الأوليمبي تمهيدا للتحرك لضمه خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن النادي الإيطالي ينوي أن يحول اهتمامه ليصبح بشكل جدي مع التقدم بعرض لضم اللاعب، مشيرا إلى تجربة محمد صلاح نجم ليفربول الناجحة السابقة مع فريقي فيورنتينا وروما.

وأشار التقرير إلى أن المقارنة مع صلاح قد تبدو مخاطرة، لكن أكثر ما يشكل مخاطرة بالنسبة للنادي هو ما يطلبه هدرسفيلد مقابل ضمه، وهو مبلغ 5 ملايين يورو.

وأوضح التقرير أن صاحب الـ23 عاما يمكنه اللعب كجناح أيمن وأيسر كما أنه يمتلك موهبة كبيرة ستسمح لسينسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا باستخدامه لتعويض موسى بارو مهاجم أتالانتا المعار إلى بولونيا في حالة إذا ما قرر ميهايلوفيتش عدم استخدام بند ضم المهاجم الجامبي بشكل نهائي.

واختتم التقرير بـ "من الممكن أن يصبح رمضان لاعبا أساسيا في بولونيا على الجانب الأيسر، لكن حاليا المفاوضات في مرحلة أولية".

مارك ديفلين كان قد كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن وصول عرض من فريق بيراميدز لضم رمضان صبحي، لكنهم رفضوه لضعف المقابل المادي.

ونشرت صحيفة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية تقريرا اليوم السبت، قالت فيه بأن هدرسفيلد وافق بالفعل على عرض ثان من بيراميدز لضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

فيما رد هدرسفيلد لـFilGoal.com على تقرير الصحيفة الإنجليزية، نافيا وصول عرض جديد من أجل اللاعب. (طالع التفاصيل)

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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