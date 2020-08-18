السعيد يجيب عن.. هل أحضر له صلاح عرضا من إنجلترا؟

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 00:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - عبد اله السعيد - مصر

أوضح عبد الله السعيد قائد بيراميدز حقيقة وصوله عرض إنجليزي عن طريق محمد صلاح نجم ليفربول.

عبد الله السعيد

النادي : بيراميدز

السعيد سُئل عن حقيقة وصوله عرض مماثل خلال حلوله ضيفا على أون تايم سبورتس 2، وإجابته جاءت: "لا".

وأشاد السعيد بتكريم اتحاد الكرة له بعد دخوله نادي المائة هدف في الدوري المصري: "اللاعب يحب تكريمه وهو موجود في الملعب، هذا يعطيه شعورا مميزا".

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وكشف: "لم أفكر في مسألة دخول نادي المائة حتى عودتي من السعودية، لم أكن أعرف عدد أهدافي".

وأوضح: "لدي المرونة للمشاركة في أي مركز بخط الوسط سواء صانع ألعاب أو ارتكاز أو تحت رأس الحربة، أينما يحتاجني المدرب، لكن المركز 10 هو الأفضل لي".

واعترف: "أفضل لاعب جاورته هو حسام غالي، كان لديه القدرة على نقل الكرة إلى الأمام وكشف الملعب".

وأتم: "بيراميدز منذ بدايته عمل على ضم أفضل اللاعبين المتاحين، وهذا طبيعي لأي نادٍ ينافس أن يرغب في ضم لاعبين مميزين".

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