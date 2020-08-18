مصر 2021 - مواجهات تاريخية قد تسفر عنها قرعة مونديال اليد

تتجه أنظار محبي كرة اليد في العالم إلى مصر يوم 5 سبتمبر المقبل حيث تقام قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد - مصر 2021.

وتستضيف مصر بطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها الـ 27 بالفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة ومن الوارد أن نشاهد مباريات مثيرة وقوية ذات خلفية تاريخية في الدور التمهيدي.

واستعرض الموقع الرسمي لبطولة العالم لليد – مصر 2021، تلك المواجهات

مصر × فرنسا

يقع الفراعنة في التصنيف الثاني بينما الديوك الفرنسية في التصنيف الثالث ومن الوارد أن يصطدم الثنائي بمجموعة واحدة.

في حال وقع المنتخبان في نفس المجموعة ستشهد البطولة مباراة تعيد للأذهان مواجهة عام 2001 حين حقق الفراعنة أفضل إنجاز تاريخي لمصر في كرة اليد.

وصل منتخب مصر إلى المربع الذهبي لبطولة العالم 2001 واصطدم بمنتخب فرنسا على ملعبه في مباراة يعرفها جيدا المتابعين وغير المتابعين لكرة اليد في مصر.

كانت المباراة متكافئة بين المنتخبين وتقدم منتخب مصر في الشوط الأول 10-8 قبل أن ينجح الديوك في حسم المباراة بالنهاية 24-21.

منتخب فرنسا حقق اللقب في ذلك التوقيت وحاليا هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 6 مرات

مصر × السويد

يقع منتخب السويد في التصنيف الأول وبذلك يمكن أن يتواجد مع منتخب مصر صاحب التصنيف الثاني في مجموعة واحدة.

دائما ما تشهد مواجهة منتخب مصر أمام السويد الندية والإثارة وللمصادفة فقد تواجد الثنائي في مجموعة واحدة بأخر ثلاث نسخ من البطولة.

وفي مباراة مثيرة بين الطرفين انتهت بالتعادل 25-25 في نسخة البطولة عام 2015.

وفي النسخة التالية عام 2017 تفوق منتخب السويد ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 33-26 وقتها.

وبالنسخة الأخيرة تواجه المنتخبان في المباراة الافتتاحية للمجموعة وشهدت ندية كبيرة قبل أن يحسمها منتخب السويد بنتيجة 27-24.

لم تقتصر المواجهات المثيرة بين المنتخبين في بطولات العالم فقط لكن وقع منتخبا السويد ومصر في نفس المجموعة بدورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في ريو دي جانيرو 2016.

ونجح منتخب مصر وقتها في تحقيق الفوز بنتيجة 26-25 وتحويل خسارة الشوط الأول الذي انتهى 13-12 للسويد.

السويد × روسيا

حصل منتخب روسيا على بطاقة الدعوة من الاتحاد الدولي للمشاركة رغم عدم تأهله وتواجد في التصنيف الرابع للمنتخبات.

وبذلك من الممكن أن يقع منتخب روسيا بجانب السويد صاحب التصنيف الأول في نفس المجموعة.

تقام بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية بعد استضافة نسخة عام 1999، وقتها أقيم النهائي بين منتخبي روسيا والسويد.

حسم منتخب السويد لقب بطولة العالم 99 في مصر على حساب روسيا في مباراة رائعة انتهت 25-24.

وكان ذلك النهائي مكرر للنسخة التي سبقته عندما حقق منتخب روسيا لقب البطولة عام 97 على حساب السويد بنتيجة 23-21 في اليابان.

فرنسا × النرويج

يقع منتخب النرويج في التصنيف الأول للمنتخبات المشاركة ببطولة العالم ومن الوارد أن يقع بجانب فرنسا صاحب التصنيف الثالث في مجموعة واحدة.

وفي حال حدث ذلك سيكون تكرارا لنهائي النسخة قبل الأخيرة في فرنسا عندما وصل الفريقان للمباراة النهائية.

وقتها حصل منتخب فرنسا على لقب بطولة العالم 2017 بالفوز 33-26 على منتخب النرويج.

ويعتبر منتخب النرويج أحد أبرز المنتخبات في العالم الفترة الأخيرة ووصل إلى نهائي أخر نسختين لكن حصل على الوصافة.

فرنسا × قطر

من المحتمل أن نشاهد نهائي نسخة 2015 في الدور التمهيدي بين منتخبي فرنسا وقطر.

يقع منتخب قطر في التصنيف الثاني للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم بينما فرنسا بالتصنيف الثالث.

وتواجه المنتخبان في نهائي نسخة 2015 في قطر وحسم الديوك اللقب وقتها بالفوز 25-22.

وكان منتخب فرنسا قد حصد اللقب 4 مرات في أخر ست نسخ أقيمت.

كما لم يغب الديوك عن المربع الذهبي منذ بداية الألفية سوى مرة واحدة عام 2013.

ألمانيا × بولندا

حصل منتخب بولندا على بطاقة الدعوة للمشاركة في بطولة العالم رغم عدم تأهله للنسخة الحالية، ويقع في التصنيف الرابع للمنتخبات المشاركة

أما الماكينات الألمانية ففي التصنيف الأول مما قد يجمع بين المنتخبين في مجموعة واحدة.

وحقق منتخب بولندا الميدالية الفضية مرة واحدة وكان ذلك عام 2007 عندما خسر أمام منتخب ألمانيا 29-24 في المباراة النهائية.

وجمع نهائي 2007 بين المنتخبين وحقق وقتها الماكينات أخر ألقابهم في بطولة العالم بينما حققت بولندا الفضية الوحيدة.

حقق منتخب بولندا بعدها الميدالية البرونزية مرتين عامي 2009 و2015.

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