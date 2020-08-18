السعيد يتحدث عن اقتراب رمضان من بيراميدز و"التعصب" وتمني "نهاية أفضل" لـ عاشور
الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 00:29
كتب : FilGoal
أشاد عبد الله السعيد، بقدرات رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون المرتبط بالانتقال إلى فريقه بيراميدز.
عبد الله السعيد
النادي : بيراميدز
وصرّح السعيد عبر أون تايم سبورتس 2: "لم أتحدث مع رمضان حتى الآن".
وواصل السعيد: "رمضان إضافة قوية لأي فريق".
وأكمل: "هو لاعب مميز جدا وشخصيته قوية منذ أن تم تصعيده في صغره".
وعن انضمام أحمد فتحي لـ بيراميدز منذ مطلع الموسم المقبل: "باركت له، أتمنى أن يحقق معنا نجاحات مميزة".
وتحوّل السعيد للحديث عن انتقاد الجماهير بعد انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر: "انتقادات الجمهور موجودة في أي مكان بالعالم، حتى بين ريال مدريد وبرشلونة".
وتابع: "طبيعي مع انتقالات اللاعبين أن يكون هناك رد فعل من الجماهير، طبيعي أن يكون هناك تعصب كلٍ لناديه".
واستدرك: "لكن يجب أن نتمتع بالاحترافية ونتقبل هذه الانتقالات، صحيح طبيعي أيضا أن تحب ناديك وتنتقد اللاعب عندما يغادر، لكن الاحتراف موجود في أي مكان بالعالم".
وأوضح: "رأينا كيف رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد صوب يوفنتوس، وكيف رحل نيمار بشكل مفاجئ عن برشلونة ثم أراد العودة مجددا".
وأتم معلقا على رحيل حسام عاشور عن الأهلي: "حسام عاشور اسم كبير ولاعب محترم، كنت أتمنى له (نهاية كويسة)، لكن هذه هي كرة القدم، أتمنى له التوفيق في حياته المقبلة".
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