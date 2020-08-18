السعيد يتحدث عن اقتراب رمضان من بيراميدز و"التعصب" وتمني "نهاية أفضل" لـ عاشور

أشاد عبد الله السعيد، بقدرات رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون المرتبط بالانتقال إلى فريقه بيراميدز.

وصرّح السعيد عبر أون تايم سبورتس 2: "لم أتحدث مع رمضان حتى الآن".

وواصل السعيد: "رمضان إضافة قوية لأي فريق".

وأكمل: "هو لاعب مميز جدا وشخصيته قوية منذ أن تم تصعيده في صغره".

وعن انضمام أحمد فتحي لـ بيراميدز منذ مطلع الموسم المقبل: "باركت له، أتمنى أن يحقق معنا نجاحات مميزة".

وتحوّل السعيد للحديث عن انتقاد الجماهير بعد انتقال لاعب من نادٍ إلى آخر: "انتقادات الجمهور موجودة في أي مكان بالعالم، حتى بين ريال مدريد وبرشلونة".

وتابع: "طبيعي مع انتقالات اللاعبين أن يكون هناك رد فعل من الجماهير، طبيعي أن يكون هناك تعصب كلٍ لناديه".

واستدرك: "لكن يجب أن نتمتع بالاحترافية ونتقبل هذه الانتقالات، صحيح طبيعي أيضا أن تحب ناديك وتنتقد اللاعب عندما يغادر، لكن الاحتراف موجود في أي مكان بالعالم".

وأوضح: "رأينا كيف رحل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد صوب يوفنتوس، وكيف رحل نيمار بشكل مفاجئ عن برشلونة ثم أراد العودة مجددا".

وأتم معلقا على رحيل حسام عاشور عن الأهلي: "حسام عاشور اسم كبير ولاعب محترم، كنت أتمنى له (نهاية كويسة)، لكن هذه هي كرة القدم، أتمنى له التوفيق في حياته المقبلة".

اقرأ أيضا:

الأهلي ينتصر على أسوان في ليلة الإصابات

فايلر: الإصابات وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك

نهائي ناري في الدوري الأوروبي

مدرب برشلونة يعود إلى المزرعة