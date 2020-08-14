تقرير إماراتي يوضح حقيقة مفاوضات العين لضم رمضان صبحي

كشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية حقيقة دخول نادي العين الإماراتي في مفاوضات مع هدرسفيلد الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي.

وخرجت بعض التقارير الصحفية لتزعم بدخول نادي العين في مفاوضات مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي، وهو ما نفاه النادي الإماراتي.

ونفى نادي العين "الأنباء التي ربطته بالتفاوض مع رمضان صبحي"، وفقا للتقرير الإماراتي.

وأشار التقرير إلى "ملف اللاعبين الأجانب أُغلق هذا الصيف، بالنسبة لـ العين".

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خروج رمضان صبحي من حساباته بعدما أبلغهم اللاعب برغبته في الانتقال لـ بيراميدز. (طالع التفاصيل)

عقد رمضان صبحي ممتد لمدة موسم جديد مع هدرسفيلد، والنادي الإنجليزي يرفض الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين إسترليني. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي اقترب من الاتفاق مع هدرسفيلد على شراء رمضان صبحي ويبقى الاتفاق مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

وأعلن نادي هدرسفيلد رفضه العرض الأول من بيراميدز لضم رمضان صبحي. (طالع التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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