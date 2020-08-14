الخطيب: قرار فيفا في ملف كهربا يؤكد أن ثوابت الأهلي لم ولن تتغير

عبر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تقديره لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ملف محمود عبد المنعم "كهربا".

وقال محمود الخطيب: "رفض فيفا كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في هذا الملف يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة ولم ولن تتغير".

وأوضح في تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي "الأهلي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته والتي تتفق مع اللوائح والقوانين".

وأضاف "شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، وفقا لما قدمه من مستندات صحيحة".

وأردف "لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة".

وأتم "الإدارات المعنية في الأهلي تتابع هذا الملف باهتمام وعناية شأن كل الملفات الأخرى، بما يحفظ حقوق النادي، خاصة أن كهربا أصبح لاعبًا في الأهلي".

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الزمالك أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com صدور حكم ضد كهربا من لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم اللاعب مبلغ يقترب من 33 مليون جنيه. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل حُكم فيفا في قضية كهربا والزمالك. (طالع التفاصيل)

وأصدر الأهلي بيانا رسميا للتعليق على الحكم الصادر ضد لاعبه. (طالع التفاصيل)

كما أصدر اللاعب بيانا أعلن من خلاله الاستئناف ضد قرار لجنة فض المنازعات. (طالع التفاصيل)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا تعليقا على الحكم. (طالع البيان)

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ ذلك الحين 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

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