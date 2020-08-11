خبر في الجول – الاتفاق مع هدرسفيلد يقترب.. الأهلي ينتظر رد رمضان النهائي

اقترب الأهلي وهدرسفيلد الإنجليزي من الوصول لاتفاق بشأن صفقة جناح الأحمر المعار له من النادي الإنجليزي، رمضان صبحي.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق الوشيك سيسمح للأهلي بضم رمضان بشكل نهائي بعد تمديد الإعارة ليستمر في المشاركة في الموسم الجاري.

ويقترب الأهلي من التوصل لاتفاق مادي مع هدرسفيلد بعدما أعلمه برغبة رمضان في الاستمرار مع النادي الأحمر، ليقنع النادي الإنجليزي بتفضيل عرضه على عرض آخر مقدم من ناد مصري قيمته 3.6 مليون جنيه إسترليني، حسبما علم FilGoal.com.

ومن المنتظر أن يقدم الأهلي عرضه النهائي لضم رمضان إلى هدرسفيلد خلال الساعات المقبلة.

يعد هذا المحور الأول الذي يعمل عليه الأهلي حاليا في صفقة ضم قائد منتخب مصر الأولمبي.

المحور الثاني، هو إبرام الاتفاق مع رمضان صبحي نفسه.

الطرفان تفاوضا في الأيام الماضية حول أكثر من ملف، منها المقابل المادي للاعب وكذلك إمكانية خروجه للاحتراف مستقبلا حال تلقيه عرض جيد.

وعلم FilGoal.com أن رمضان طلب مهلة لحسم موقفه، حيث طلب من مفاوضيه إدراك حساسية ومصيرية قراره بالعودة من أوروبا إلى مصر بشكل دائم.

ومن المنتظر أن تحمل الأيام القليلة المقبلة حسما لهذا الملف بتوضيح رمضان قراره النهائي لمفاوضيه في الأهلي، وتحرك النادي على أساسه.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن ريني فايلر مدرب الأهلي متمسك بشدة باستمرار رمضان صبحي معللا ذلك بقلة البدائل المتاحة، خاصة أن الفريق مقبل على مرحلة هامة جدا في الدوري ودوري الأبطال.

وانتهت رسميا إعارة رمضان من هدرسفيلد إلى الأهلي وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي الإنجليزي أخطر رمضان بضرورة العودة سريعا إلى إنجلترا.

وقال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب أن اتفاقا سيتم قريبا بين الأهلي وهدرسفيلد ليستمر رمضان في القلعة الحمراء. (التفاصيل)

وبشرت قناة الأهلي جمهور الفريق بقولها:"انتظروا أخبارا سارة بخصوص رمضان صبحي". (التفاصيل)

ومن جانبه، كشف هدرسفيلد لـFilGoal.com أنه تلقى أكثر من عرض للاستغناء عن رمضان صبحي. (التفاصيل)

وشارك رمضان في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

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