أحمد مرتضى لـ في الجول: سنطعن على الحكم الصادر ضد كهربا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك إنه إدارة الفريق ستتقدم بطعن على الحكم الصادر ضد محمود عبد المنعم كهربا لأن هناك بنودا في التقاضي لم تنفذ. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح أحمد مرتضى قائلا: "سنتقدم بطعن على الحكم الصادر ضد كهربا لأن هناك بنودا لم تنفذ في التقاضي بالنسبة لنا".

وواصل "قلنا إننا سنحصل على حقنا منه لأنه رحل بطريقة غير شرعية".

وأكمل "تواصلت معه بعد رحيله وقلت له لو أردت الانضمام إلى الأهلي عد إلى الزمالك وسأبيعك أنا بنفسي له، وهو من اختار الطرق غير الشرعية".

وأتم "مستمرون في القضية حتى نحصل على حقنا بالكامل".

الزمالك أعلن في وقت سابق عبر FilGoal.com صدور حكم ضد كهربا من لجنة المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم اللاعب مبلغ يقترب من 33 مليون جنيه. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أنه تم رفض القضايا التي رفعها الزمالك ضد الأهلي والغرامة موجهة للاعب وفريقه البرتغالي السابق. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com في وقت سابق تفاصيل حُكم فيفا في قضية كهربا والزمالك. (طالع التفاصيل)

وأصدر الأهلي بيانا رسميا للتعليق على الحكم الصادر ضد لاعبه. (طالع التفاصيل)

كما أصدر اللاعب بيانا أعلن من خلاله الاستئناف ضد قرار لجنة فض المنازعات. (طالع التفاصيل)

وأصدر الزمالك بيانا رسميا تعليقا على الحكم. (طالع البيان)

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ ذلك الحين 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

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