في الجول يكشف تفاصيل حُكم فيفا في قضية كهربا والزمالك

ما القرارات الكاملة التي اتخذتها لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في دعاوى الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا والأهلي؟ FilGoal.com ينشر لكم النص الكامل لقرار فيفا.

بناء على قرار فيفا، فتم رفض الدعاوى ضد النادي الأهلي، مع تغريم كل من محمود عبد المنعم "كهربا"، وديسبورتيفو أفيش نظرا لأن الأخير كذلك يتحمل المسؤولية ومتورط في الأمر.

FilGoal.com حصل على نسخة من حكم الفيفا الصادر في قضية كهربا والزمالك.

وجاءت قرارات لجنة فض المنازعات في فيفا كالتالي:

-يجب على محمود عبد المنعم سليمان دفع مبلغ 32 مليون و838 ألف لصاحب الدعوى، الزمالك لخرق بنود تعاقده بدون سبب بجانب فائدة 5% على المبلغ الذي تم تحديه في 6 يناير 2020 حتى تاريخ الدفعة المالية".

-نادي ديسبورتيفو أفيش أيضا ضمن الغرامة ومسؤول بشدة عن الغرامة المذكورة سلفا".

-أي إدعاء إضافي تم رفضه".

-يجب إبلاغ صاحب الدعوى للمدعي بشكل سريع بحساب البنك الذي يجب دفع الغرامة له على وجه السرعة".

-يجب تقديم أدلة من كهربا وأفيش على دفع المبلغ المالي في المدة المحددة".

-في حالة عدم دفع المبلغ المحدد كغرامة في ظرف 45 يوما فسيتم تنبيه اللاعب قبل اتخاذ الإجراءات التالية".

-سيتم حرمان اللاعب من اللعب في المباريات الرسمية حتى دفع الغرامة لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وسيتم رفع الإيقاف سريعا إن تم دفع المبلغ".

-في حالة عدم دفع المبلغ في نهاية الإيقاف سيتم رفع الأمر مجددا للنظر فيه في اللجنة التأديبية في فيفا لاتخاذ قرار نهائي".

وصرح أمير مرتضى لـ FilGoal.com قائلا: "حصلنا على حكم بتغريم كهربا بـ33 مليون جنيه".

وواصل "سيتم إيقافه لمدة 6 أشهر في حالة عدم السداد". (طالع التفاصيل)

ورد اللاعب بأنه سيطعن في قرار الغرامة المالية أمام المحكمة الرياضية في سويسرا (طالع التفاصيل)

ماذا حدث؟

كهربا رفض العودة إلى تدريبات الزمالك والانضمام لمعسكر الفريق في قبرص قبل بداية الموسم، بحجة تأخر إدارة القلعة البيضاء في تنفيذ وعدها بزيادة قيمة عقده، ليسافر إلى تركيا.

صاحب الـ26 عاما شارك الموسم الماضي في 29 مباراة بين الدوري والكأس، سجل فيهم 11 هدفا وصنع 11.

وانتقل دون رغبة الزمالك إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي بعد استخراج بطاقة لعب دولية مؤقتة إلى أن يبت الفيفا في القضية التي سيرفعها الزمالك بسبب سريان عقده مع الفريق.

وشارك اللاعب مع الفريق البرتغالي في 5 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

كهربا انضم إلى الأهلي في يناير الماضي وخاض منذ ذلك الحين 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا لفسخ عقده من طرف واحد حسب الدعوى.

وفي المقابل، أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدم من جانبه ضد مسؤولين في النادي.

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