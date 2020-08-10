رسميا - تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود.. وتعديل جديد بشأن الإصابات الجماعية

أعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي، تأجيل مباراة المصري مع حرس الحدود والتي كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

ونشر اتحاد الكرة بيانا رسميا قال فيه: "أكدت نتائج المسحة التي أجريت في ساعة مبركة من صباح اليوم، على لاعبي المصري استمرار إيجابية 12 حالة، وذلك ضمن المسحات التي أجريت لهم ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين في محاولة للحاق بمباراة حرس الحدود لليوم".

وواصل البيان "أرسلت اللجنة الطبية بالاتحاد ظهر الإثنين، اعتمادها لنتائج المسحات الجديدة للجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد".

وتابع "وجهت اللجنة الخماسية، إدارة المسابقات بضرورة تأجيل المباراة لضيق الوقت، إذ كان من المقرر إقامتها بعد ساعات قليلة، على أن يحدد موعدا جديدا للمباراة فيما بعد".

وأردف "يشمل التأجيل مباراة وحيدة هي مواجهة المصري وحرس الحدود، فيما تقام بقية المباريات في موعدها المحدد والمعلن".

وتوضيحا لحيثيات القرار، قال البيان: "جاء القرار بناء على ضوء طلب اللجنة الطبية بالنظر مستقبلا في إقامة مباريات الفرق التي تعاني من إصابات جماعية لفيروس كورونا، إذ حددت اللجنة الخماسية لذلك تجاوز عدد الحالات المصابة للفريق بـ10 لاعبين من المقيدين رسميا في قائمة الفريق الأول المسجلة بالاتحاد".

وتابع "على أن تكون الحالات معتمدة رسميا من اللجنة الطبية".

وأتم البيان "أهابت اللجنة الخماسية بجميع الفرق الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها حفاظا على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة، وللحفاظ على مصلحة الجميع في انتظام مسابقة الدوري".

ما الذي حدث؟

شادي السعدني طبيب المصري أعلن لـFilGoal.com عن إصابة 16 فردا من الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من ضمنهم طارق العشري مدرب الفريق وعبد الظاهر السقا مدير الكرة، بجانب 12 لاعبا من الفريق. (طالع التفاصيل)

سمير حلبية رئيس المصري قال لـFilGoal.com إنه يطالب بإعادة النظر في استمرار الدوري وإلغاء المسابقة. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة المصري خرج للرد على ما حدث، ليعلن في بيان رسمي إقامة المباراة في موعدها رغم الإصابات. (طالع التفاصيل)

كما خرج مصدر في اتحاد الكرة فيما بعد يفسر لـFilGoal.com أسباب رفض تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود. (طالع التفاصيل)

اتجه FilGoal.com بعد ذلك للتحقيق في الأمر، من داخل معسكر المصري، والتسلسل الزمني من قبل مواجهة الزمالك وحتى الإعلان عن إصابة 16 فردا. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com علم في وقت سابق أن اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة المصري، قبل أن يعلن الاتحاد في بيان رسمي عن القرار ومن ثم حيثيات القرار بتوصية من اللجنة الطبية. (طالع التفاصيل)

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