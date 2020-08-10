حليم: نتضامن مع العشري.. له أفضال علينا ولكننا تابعين لاتحاد الكرة

تضامن محمد حليم المدير الفني لـ حرس الحدود، مع النادي المصري ومدربه طارق العشري.

العشري سبق له تدريب الحدود في أكثر من ولاية، إذ يعد المدرب الأنجح والأشهر في تاريخ النادي السكندري.

وصرّح حليم: "متضامنون تماما مع النادي المصري ومع طارق العشري، هذا الرجل له أفضال علينا جميعا، هو من أتى بي إلى حرس الحدود، أعمل معه منذ 21 عاما كلاعب وكمدرب".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "نضع أنفسنا محل المصري، موقفهم صعب للغاية، نتمنى الشفاء العاجل لهم جميعا".

وعن موقف فريقه من خوض المباراة: "نحن تابعون لاتحاد الكرة، القرار الذي سيصدر سننفذه".

وأكمل: "أتمنى من اتحاد الكرة أن يقدّر موقف المصري ويأخذ قرارا بتأجيل المباراة نظرا لموقفهم الصعب".

وأتم: "بالتأكيد سنذهب للمباراة، نحن تابعون لاتحاد الكرة، ولا نحتمل أي عقوبات بالطبع".

وكشفت مسحة السبت عن 16 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا، من بينهم 12 لاعبا، وطارق العشري مدرب الفريق، وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي.

ونشر اتحاد الكرة بيانا فوريا، أعلن فيه عن عدم نية تأجيل المباراة.

فيما رد سمير حلبية رئيس النادي المصري عبر FilGoal.com مشددا على عدم نية النادي لعب المباراة، ورفض اتهام ناديه بالتقصير في تطبيق الإجراءات الاحترازية.