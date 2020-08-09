مصدر في اتحاد الكرة يفسر لـ في الجول قرار رفض تأجيل لقاء المصري والحدود

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري سبب قرار رفض تأجيل لقاء المصري وحرس الحدود رغم الـ 12 حالة إيجابية في صفوف المصري.

اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي "الإبقاء على مواعيد المباريات كما وردت بالجدول" مع عمل مسحات إضافية لـ المصري.

وقال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة فضل عدم ذكر اسمه: "قرار رفض تأجيل لقاء المصري يأتي لأكثر من سبب".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "ما حدث هو تقصير وإهمال من جانب النادي المصري. لا يصح أن نُكافئ أي أحد على إهماله".

وأضاف "المصري قام بعمل 8 مسحات بينهم مساحة قبل 48 ساعة وكانت سلبية، معنى ذلك أن ما حدث يعد إهمالا".

لماذا قرر اتحاد الكرة تأجيل لقاء الإنتاج الحربي مع نادي مصر، على عكس لقاء المصري والحدود؟ أجاب المصدر "الإنتاج كان قد قام بعمل 4 مسحات فقط وقتها، إلى جانب أن مسابقة الدوري لم تكن قد بدأت بالفعل".

وأردف "المصري الآن قام بـ 8 مسحات بينهم مسحلة قبل 48 ساعة وكانت سلبية وهذا يدل على الإهمال".

واستشهد "الزمالك الذي واجه المصري قبل 48 ساعة، جاءت مسحات الفريق سلبية وهذا يدل على حفاظ النادي على الإجراءات السليمة على عكس المصري".

كيف سيلعب المصري المباراة وهناك 12 لاعبا مصابا؟ واصل المصدر حديثه قائلا: "قائمة الفريق تضم 30 لاعبا مُسجل في اتحاد الكرة، ومع إصابة 12 لاعبا هناك إمكانية للعب 11 لاعبا وإجراء 5 تغييرات إلى جانب تواجد 17 لاعبا مُسجل في قطاع الناشئين يقدر النادي على الاستعانة بهم".

واستكمل "هذا الأمر حدث من قبل في الدوري الروسي بالفعل، ولن يكون جديدا".

وأتم "إذا قررنا تأجيل اللقاء فأننا سنضطر لتأجيل 3 مباريات بسبب فترة حضانة الفيروس، بل وسنضطر نأجل مباريات لفرق أخرى وهذا سيُدمر مسابقة الدوري. ما حدث إهمال من المصري".

سمير حلبية رئيس المصري صرح لـ FilGoal.com قائلا "نطالب بإعادة النظر في مسألة استكمال الدوري". (طالع التفاصيل)

ويستعد المصري لمواجهة حرس الحدود مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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